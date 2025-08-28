Karla Fernanda: Sufrió abuso sexual, culpada de homicidio y diagnosticada con esquizofrenia; hoy está desaparecida

Corría agosto de 2022 y Karla Fernanda Hernández Gorosteita fue arrestada; las autoridades le imputaron cargos por feminicidio y homicidio calificado, pero tiempo después fue liberada; hoy, la joven está desaparecida.

Como se recordará, los hechos por los que Karla Fernanda fue arrestada se registraron en un departamento ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, donde creció con sus familiares.

De acuerdo con la información, la infancia de la joven estuvo marcada por el abuso de su madre, quien fue acusada de maltrato, por lo que cuando tenía cuatro años, quedó bajo tutela del DIF, estancia donde fue víctima de abuso sexual.

Posteriormente regresó a vivir con su madre y su tío al departamento, donde presuntamente usó un arma punzocortante para asesinarlos; el olor fétido alertó a sus vecinos, quienes lo reportaron a las autoridades.

Fue detenida y entonces descubrieron las condiciones en que Karla Fernanda había estado viviendo.

KARLA FERNANDA ESTÁ DESAPARECIDA

Tras permanecer en reclusión desde entonces, el 9 de abril, ya con 21 años, fue liberada del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, luego de que fuera diagnosticada con esquizofrenia y autismo.

De acuerdo con el juez Alfredo Cárdenas Delgado, del Tribunal de Enjuiciamiento de la CDMX, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pedía 120 años de cárcel, pero debido a que no presentó pruebas que acreditaran su responsabilidad en el doble crimen, y dado al estado de la chica, fue absuelta y liberada inmediatamente.

Sin embargo, luego de vivir y tratarse en un albergue en la Alcaldía de Iztacalco, Karla Fernanda salió y ya no volvió, por lo que es buscada por las autoridades.