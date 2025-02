VIDEO | Captan supuesta niña fantasma caminando por aeropuerto de México

Algunos dicen que la presunta aparición paranormal atemoriza a los viajeros en el AIFA; sin embargo, fue tomado en un sitio distinto

Por: Edel Osuna

Los amantes de los paranormal encontraron el fin de semana un momento que los puso a investigar, pues a través de redes sociales se viralizó la supuesta aparición de una niña fantasma deambulando por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Desde que salió a la luz, los internautas lo han replicado e intentado darle muchas explicaciones; sin embargo, en una cuenta de X (antes Twitter), Nasha Canales contó que su madre labora en esa terminal aeroportuaria, específicamente, en limpieza, donde supuestamente vio la supuesta menor fantasmal.

Explicó que cuando su mamá estaba en su jornada, escuchó la risa de una niña pequeña; inicialmente no sintió miedo, pero cuando revisaron las cámaras de seguridad del AIFA, estas captaron a la menor deambulando por el estacionamiento.

"Esto le pasó a mi mamá en el trabajo, ella trabaja en el AIFA, en ese entonces en el área de limpieza, mi mamá me dijo que estaba en uno de los estacionamientos y que escucho como se reía una niña, pero como tal ella solo le dijo que no le daba miedo y que no se asustaba, después la captaron en cámara.", explicó Nasha.

¿ES DE VERDAD UN FANTASMA LA MENOR QUE SE VIO EN EL AIFA?

De acuerdo con imágenes que se han viralizado en diversas redes sociales, se aprecia que, a las 4:06 horas, se ve el rostro tenebroso de una niña, a la que se le ven los ojos blancos; trae el cabello largo y brazos largos, algo desproporcionados; se le ve correr por el estacionamiento.

A raíz de la viralización de las imágenes y del video, las opiniones se dividieron, ya que mientras para unos es real y atemorizante, para otros no deja de ser una pequeña de verdad que busca a algún familiar.

Entre los comentarios destaca uno de alguien que reacciona a las grabaciones de las cámaras de seguridad: "Sí da algo de miedo verla como camina. Es una mujer, una muchacha, parece drogada".

No obstante, y como pasa en muchos casos, la historia no es así, pues de acuerdo con una etiqueta de X, el video está en redes desde hace unos meses, mayo de 2024, para ser más precisos, lo que lleva a deducir que no es en el AIFA, sino que el hecho se reportó en Monterrey, Nuevo León.