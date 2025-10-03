VIDEO | Así fue el regreso de la Familia P. Luche en un sketch especial

Treinta años de "doble vida" y trece años de ausencia no fueron impedimento para que Federica, Ludovico y Bibi volvieran a escena.

El inesperado regreso de La Familia P. Luche sorprendió a miles de fans tras su aparición en un nuevo sketch viral publicado en el canal de YouTube de Eugenio Derbez, como parte de un crossover con su reality "De viaje con los Derbez".

REENCUENTRO CON SABOR A NOSTALGIA

La escena, que ya acumula millones de visualizaciones, comienza con una clásica pelea entre Federica (Consuelo Duval) y Ludovico (Derbez), cuando ella descubre que su esposo aparece en televisión... con otra familia. A su lado, Bibi (Regina Blandón) reacciona como siempre: con sarcasmo, cordura y resignación.

El sketch recupera todos los elementos que convirtieron a La Familia P. Luche en un fenómeno cultural: los gritos, los colores estridentes, los diálogos absurdos y las referencias a su universo peluchesco.

LUDOVICO CONFIESA SU "DOBLE VIDA" CON LOS DERBEZ

El momento más comentado llega cuando Ludovico revela que durante casi 30 años ha estado "malabareando" entre dos mundos: el de su familia de Ciudad Peluche y el de Eugenio Derbez en la vida real. Este giro inesperado provocó carcajadas y cientos de memes, reafirmando el poder cómico del personaje.

¿POR QUÉ SIGUE VIGENTE LA FAMILIA P. LUCHE?