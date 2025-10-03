¿Realidad o no? Esto es lo que dice la ciencia acerca de fenómenos paranormales

La creencia en fantasmas ha estado presente en diferentes culturas durante siglos. Aunque no existe una prueba científica sólida que confirme su existencia, millones de personas aseguran haber tenido encuentros con lo paranormal. La ciencia, sin embargo, sugiere que la explicación podría estar en nuestra mente.

El profesor de psicología Christopher French, en Goldsmiths, Universidad de Londres, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar estos fenómenos. Según French, la mayoría de los avistamientos de fantasmas son «interpretaciones sinceras pero equivocadas» de fenómenos con una explicación natural. Nuestro cerebro es capaz de engañarnos y hacernos percibir cosas que no están realmente allí.

DETECCIÓN DE PATRONES

Uno de los factores más influyentes en estos encuentros es el efecto expectativo. Esto significa que nuestro cerebro no solo percibe lo que está frente a nosotros, sino que también añade lo que «espera» ver, basándose en experiencias previas. Por ejemplo, en un lugar supuestamente encantado, es más probable que creamos haber visto o escuchado algo paranormal, incluso si no hay nada fuera de lo común.

El reconocimiento de patrones también juega un papel crucial. Como seres humanos, hemos evolucionado para detectar patrones a nuestro alrededor, un rasgo que alguna vez fue vital para la supervivencia. Esta habilidad, sin embargo, puede hacernos ver caras o figuras humanas en sombras o en objetos inanimados, un fenómeno conocido como pareidolia. Según French, las personas que creen en lo paranormal tienden a ver más rostros donde no los hay.

FALSOS RECUERDOS Y ALUCINACIONES

Nuestra memoria tampoco es tan confiable como creemos. Los falsos recuerdos son comunes y se reescriben cada vez que los recordamos. Si alguien nos da información errónea sobre un evento, es posible que la integremos en nuestra memoria como si fuera real, creando recuerdos fantasmales que nunca ocurrieron.

Además, existen explicaciones médicas para algunos encuentros con fantasmas. La parálisis del sueño, por ejemplo, puede hacer que una persona se sienta despierta pero inmóvil, lo que a menudo se asocia con la percepción de una presencia maligna. En estos casos, el cerebro está parcialmente consciente, pero el cuerpo no ha despertado del todo, lo que genera sensaciones aterradoras.

A pesar de las explicaciones científicas, la creencia en fantasmas sigue siendo fuerte. Esto puede deberse al sesgo de confirmación, un fenómeno psicológico donde tendemos a prestar más atención a la información que respalda nuestras creencias y a ignorar la que las contradice. Este sesgo también explica por qué algunas personas encuentran tan convincentes las afirmaciones de los médiums.

PERCEPCIÓN

Históricamente, la percepción de los fantasmas ha cambiado. En la Edad Media, los fantasmas eran vistos como almas en busca de completar tareas pendientes. En la era victoriana, las sesiones de espiritismo se hicieron populares entre la élite, quienes buscaban comunicarse con los muertos en busca de guía o consuelo.