Moda otoño-invierno 2025/2026: ¿Cuáles son las nuevas tendencias?

Estamos en el mejor momento para hablar de la moda Otoño-invierno 2025/2026. Las tendencias de Fall-Winter están conquistando los últimos meses tras ser vistas en las pasarelas, y por supuesto nos invitan a prestar atención a los detalles de styling para crear estilismos creativos.

Esta temporada se caracteriza por la forma en la que abarcan los mejores estilos opuestos. Un ejemplo es la disputa entre el minimalismo-maximalismo y el exceso-discreción y como conviven a la par, y está bien.

No está de más contar que el regreso de las tendencias del pasado seguirá siendo clave, puesto que las hombreras de los 80 y los vestidos satinados de los 90 no dejan de competir por el protagonismo, remarcando la relevancia de la nostalgia para más de una generación. También se asoma el estampado de lunares (Polka Dots) que está por saltar de la moda del verano, al otoño 2025.

CUÁLES SON LAS NUEVAS TENDENCIAS

Otra de las tendencias que coinciden en una gran variedad de colecciones, son las prendas que llevan la atención hacia las caderas.

Las faldas godets quedaron en el pasado, en su lugar vemos faldas esculturales y diseños que acentúan el movimiento de la cadera. Asimismo, los vestidos de Maxi abertura lateral se llevarán en la temporada de fiestas, por debajo de abrigos de peluche o con botas de caña alta.

Aquí encontrarás una lista completa de lo que se usará en la próxima temporada:

LAS CADERAS NO MIENTEN

Alaïa presentó faldas con volumen prominente, Dolce & Gabbana vestidos con peluche colocado en un lugar estratégico y Carolina Herrera apuesta por la flor para ornamentar el cuerpo. Esta temporada, las caderas toman el escenario.

Maxi abertura lateral : ¿Recuerdas EL vestido Versace de Angelina Jolie viral en los Oscar del 2012? En otoño-invierno 2025, las marcas apuestan por los vestidos de abertura lateral que dejan al descubierto un muslo.

: ¿Recuerdas EL vestido Versace de Angelina Jolie viral en los Oscar del 2012? En otoño-invierno 2025, las marcas apuestan por los vestidos de abertura lateral que dejan al descubierto un muslo. Abrigos de peluche: En las pasarelas , los abrigos de peluche dominaron en diferentes versiones: largos, cortos, en tonos café y blancos. Y es que los abrigos de pelo sintético ya son un clásico de la temporada.

, los dominaron en diferentes versiones: largos, cortos, en tonos café y blancos. Y es que los abrigos de pelo sintético ya son un clásico de la temporada. Botas infinitas: No hay límites cuando hablamos de botas altas. Veremos desde diseños de botas corrugadas hasta aquellos que se pierden por debajo de la falda.

Hombreras de los 80 : Este es el regreso oficial de las estructuradas hombreras que aportan volumen y personalidad al torso.

: Este es el regreso oficial de las estructuradas hombreras que aportan volumen y personalidad al torso. Sastrería elevada : Los trajes sastres dejan atrás la rigidez. La moda 2025 nos invita a llevar pantalones fluidos con sacos que se amoldan a la figura, sin comprometer la libertad.

: Los trajes sastres dejan atrás la rigidez. La moda 2025 nos invita a llevar pantalones fluidos con sacos que se amoldan a la figura, sin comprometer la libertad. Vestidos satinados : Los tejidos brillantes se deslizarán en más de un armario con esta tendencia minimalista que regresa de los 90 y se adapta a los códigos boho, pero también a los más sofisticados.

: Los tejidos brillantes se deslizarán en más de un armario con esta tendencia minimalista que regresa de los 90 y se adapta a los códigos boho, pero también a los más sofisticados. Polka Dots: En los últimos meses, los polka-dots se han vuelto los favoritos y la próxima temporada los estaremos viendo en diferentes versiones y colores.

Todo drapeado: Los vestidos se pueden llevar lisos, pero los diseños drapeados aportarán un toque aún más interesante a los looks. Hay opciones de vestidos drapeados largos y cortos, y también para el día y para la noche.