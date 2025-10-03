¿Por qué olvidamos los nombres de las personas? esto dice la psicología

Olvidar el nombre de alguien justo cuando lo ves frente a ti es una situación más común de lo que parece.

Aunque puede generar incomodidad, ansiedad o confusión, este fenómeno tiene una explicación científica. Según la psicología, olvidar nombres no necesariamente indica falta de atención, desinterés o problemas de memoria.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista de divulgación psicológica "Psychology Today" , los nombres propios tienen una peculiaridad ya que no suelen tener una conexión lógica o visual con la persona, lo que dificulta su retención en la memoria.

ASÍ PROCESA EL CEREBRO LOS NOMBRES

Cuando conocemos a alguien, nuestro cerebro almacena varios datos como su rostro, su tono de voz, incluso lo que hace o cómo nos hizo sentir. Sin embargo, el nombre es una de las piezas más difíciles de memorizar, especialmente si no hay repetición o una asociación clara.

El psicólogo David Ludden, del Georgia Gwinnett College, explica que la memoria de los nombres propios funciona de manera diferente a otros tipos de información.

A diferencia de datos como la ocupación o la apariencia física, los nombres no se relacionan fácilmente con algo significativo para el cerebro, por lo que es común que queden relegados o se olviden rápidamente.

¿FALLA DE MEMORIA O SOBRECARGA DE INFORMACIÓN?

En la vida cotidiana, nuestro cerebro está expuesto a una gran cantidad de estímulos e información. Por eficiencia, tiende a priorizar lo más relevante o útil para el momento. Así, detalles como el nombre de un conocido ocasional pueden no ser almacenados de forma duradera.

Además, si no reforzamos esa información a través de la repetición o una asociación emocional o visual clara, la conexión entre el rostro y el nombre puede desaparecer en cuestión de horas o días.