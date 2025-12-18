  • 24° C
Viral

Tu "selfie" como muñeco de Navidad: ¿ Cómo crear tu imagen personalizada usando Nano Banana?

En fechas decembrinas, muchos usuarios la utilizan para "reinterpretarse" como personajes festivos para compartir el espíritu navideño

Dic. 18, 2025
En plena temporada decembrina, cuando las luces, los villancicos y el antojo de compartir momentos especiales se apoderan de redes sociales, la creatividad digital también se pone el suéter navideño.

El espíritu navideño no solo se vive en la mesa o en el intercambio de regalos; hoy también se expresa en formatos digitales. Muchas personas buscan formas originales de felicitar a familiares y amigos, renovar su foto de perfil o simplemente sumarse a la conversación visual de diciembre.

Una de las tendencias que ha comenzado a llamar la atención es la creación de selfies como muñecos de Navidad mediante herramientas de inteligencia artificial, como Nano Banana, una función de generación de imágenes integrada en Gemini IA, el modelo de Google.

¿QUÉ ES NANO BANANA Y POR QUÉ SE VOLVIÓ POPULAR?

Nano Banana es una herramienta de generación y edición de imágenes impulsada por Gemini IA que permite crear ilustraciones a partir de descripciones de texto o fotografías.

Su atractivo radica en la facilidad de uso y en los resultados visuales: imágenes limpias, coloridas y con un estilo amigable, ideales para temáticas como la Navidad.

En fechas decembrinas, muchos usuarios la utilizan para "reinterpretarse" como personajes festivos: muñecos con gorro de Santa, suéteres tejidos, luces, nieve y fondos invernales.

CÓMO CREAR TU SELFIE COMO MUÑECO DE NAVIDAD

En ese contexto, la IA se ha convertido en una aliada creativa: permite transformar una selfie común en una versión estilizada, festiva y, por qué no, adorable, como si se tratara de un muñeco navideño de colección.

El proceso es sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados:

  1. Elige una selfie clara. Lo ideal es una foto bien iluminada, de frente y sin demasiados elementos distractores.
  2. Accede a Gemini IA. Selecciona la opción de generación o edición de imagen con Nano Banana.
  3. Describe el resultado que buscas. Por ejemplo, "convertir esta selfie en un muñeco de Navidad estilo caricatura, con gorro rojo, bufanda, luces y fondo invernal". Mientras más específico seas, mejor.
  4. Ajusta detalles. Puedes pedir cambios en colores, expresiones, fondo o estilo (más tierno, más realista, tipo ilustración).
  5. Descarga y comparte. En minutos tendrás una imagen lista para WhatsApp, Instagram o como saludo navideño digital.

Más allá de la moda, este tipo de usos refleja cómo la tecnología se integra a las tradiciones. La Navidad sigue siendo un momento de conexión, solo que ahora también pasa por pantallas y prompts creativos.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


