Lavadora de 24kg que puedes comprar por menos de 7 mil pesos en Bodega Aurrera

La lavadora automática Atvio de carga superior, modelo TL-24KG, se ha posicionado como una opción atractiva dentro del mercado de línea blanca para quienes buscan practicidad, gran capacidad y funciones modernas en un solo equipo. Diseñada para facilitar las tareas del hogar, este electrodoméstico apunta especialmente a familias numerosas o personas que requieren lavar grandes volúmenes de ropa de forma constante.

Uno de los principales atributos de esta lavadora es su capacidad de 24 kilogramos, ideal para atender las necesidades de hogares de hasta cinco personas. Este tamaño permite lavar cobijas, edredones, toallas y prendas voluminosas en un solo ciclo, reduciendo el número de lavados semanales y optimizando el tiempo dedicado a las labores domésticas.

TECNOLOGÍA AUTOMÁTICA Y PROGRAMAS VERSÁTILES

Cuenta con un sistema completamente automático y ofrece 10 programas de lavado, lo que permite adaptar cada ciclo según el tipo de prendas y nivel de suciedad. Incluye funciones como lavado rápido, autolimpieza de la tina y un agitador eficiente que mejora el desempeño del lavado sin dañar la ropa.

El panel de control trasero con pantalla digital facilita la selección de ciclos y muestra información clara sobre el proceso, como el tiempo restante y el estado del lavado. Además, incorpora señal de fin de ciclo y luces indicadoras que hacen más intuitivo su uso.

DISEÑO FUNCIONAL Y PENSADO PARA LA SEGURIDAD

La lavadora presenta un gabinete en color blanco que se adapta fácilmente a distintos espacios del hogar. Su tapa transparente de cristal templado con sistema de cierre lento añade un toque moderno y brinda mayor seguridad durante su uso. También incluye dispensador de detergente y doble entrada de agua, lo que contribuye a un funcionamiento más eficiente.

Para asegurar estabilidad, el equipo cuenta con dos patas ajustables delanteras, lo que permite nivelarla incluso en superficies irregulares.

EFICIENCIA EN CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA

Este electrodoméstico integra el sistema ECO/FCS, enfocado en optimizar el uso de agua y energía durante cada ciclo. De acuerdo con sus especificaciones, tiene un consumo energético aproximado de 83 kWh al año y una potencia de 680 watts, lo que la coloca dentro de un rango adecuado para su tamaño y capacidad. Además, ofrece cuatro niveles de agua para ajustar el consumo según la carga.

La canasta de la lavadora está fabricada en acero inoxidable, un material que ayuda a prolongar la vida útil del equipo y mejora la higiene durante el lavado. El resto de la estructura está elaborada en plástico resistente. El producto es de origen chino y se entrega con manual de usuario y tubería de agua incluidos.

UNA OPCIÓN PRÁCTICA PARA EL HOGAR

La lavadora automática Atvio 24 kg TL-24KG reúne capacidad, tecnología y diseño funcional en un solo equipo. Su enfoque en facilitar el lavado de grandes cargas, junto con programas variados y funciones pensadas para el ahorro y la comodidad, la convierten en una alternativa a considerar para quienes buscan eficiencia y practicidad en el hogar, con la ventaja adicional de poder adquirirla en tiendas en línea con entrega directa a domicilio.