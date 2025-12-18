Trump invita a Ricardo Salinas Pliego a cena navideña en Washington y aviva rumores políticos

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego confirmó que fue invitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una cena de Navidad en Washington D.C., encuentro que ha generado amplia conversación tanto en el ámbito empresarial como en el político.

La información, que inicialmente circuló de forma extraoficial, fue ratificada por el propio dueño de Grupo Salinas a través de su cuenta de X. En su mensaje, Salinas Pliego compartió detalles de una intensa agenda en territorio estadounidense junto a su hijo, Hugo Salinas Sada.

NO EVITA LA IRONÍA

"Ayer nos invitaron a jugar golf en Florida, luego a visitar a unos amigos en Mar-a-Lago, y hoy toca cena navideña en Washington D.C. Así de útil resulta tener visa y avión", escribió el empresario, acompañando el mensaje con un tono irónico y optimista.

En las imágenes difundidas se observa a Salinas Pliego y a su hijo posando en Mar-a-Lago, residencia de Trump en Palm Beach, Florida, declarada Hito Histórico Nacional. Otra fotografía muestra el avión presidencial estadounidense, decorado con los colores blanco, azul y rojo, así como la bandera en el timón.

Ayer invitaron a mi hijo @hugo_hss y a mí a jugar golf en la hermosa Florida, luego a visitar a unos amigos en Mar-a-Lago, y hoy nos toca cena navideña en Washington D.C. Así de útil resulta tener visa... y avión.



Les deseo de todo corazón que su fin de semana sea tan bueno y... pic.twitter.com/SMbbu4q8dE — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 18, 2025

EMPRESARIO CERCANO A FIGURAS POLÍTICAS

Esta visita ocurre semanas después de que Salinas Pliego viajara a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele, a quien elogió públicamente por su estilo de liderazgo y capacidad para generar resultados.

La cercanía del empresario con figuras políticas internacionales ha reavivado la especulación sobre una posible candidatura presidencial en México rumbo a 2030. Aunque no ha confirmado formalmente esa intención, Salinas Pliego ha sido un crítico constante del oficialismo, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del movimiento Morena.

Durante su cumpleaños número 70, celebrado en octubre de 2025, el empresario pronunció un discurso con fuertes declaraciones políticas que provocaron ovaciones del público y consignas de "presidente, presidente".