Viral

Tortilla de Nopal para la diabetes, ¿puede ayudar a controlar el azúcar?

Este alimento se destaca por su fibra, vitaminas y antioxidantes, además de favorecer la saciedad y la salud digestiva

Oct. 01, 2025
La tortilla de nopal se ha convertido en una opción cada vez más popular en la mesa de los mexicanos, especialmente entre quienes buscan alternativas saludables para cuidar su alimentación.

Diversos estudios señalan que este alimento puede ser un aliado importante en el control de la glucosa en la sangre, gracias a su alto contenido de fibra soluble.

¿LA TORTILLA DE NOPAL PUEDE CONTROLAR EL AZÚCAR?

De acuerdo con especialistas, la fibra presente en el nopal actúa de manera positiva en el organismo al formar una sustancia gelatinosa en el sistema digestivo, lo que retrasa la absorción de glucosa y evita los picos de azúcar.

Este mecanismo resulta de gran utilidad para personas con diabetes que requieren mantener estables sus niveles de glucosa como parte de un manejo integral de su condición.

Además de la fibra soluble, el nopal también aporta fibra insoluble que favorece la salud digestiva y ayuda a combatir el estreñimiento, así como un efecto saciante que contribuye al control del peso, factor clave en quienes viven con diabetes.

BENEFICIOS DEL NOPAL

La tortilla de nopal no solo destaca por su relación con la glucosa, también ofrece otros aportes a la salud:

  • Mejora el colesterol: favorece el aumento del colesterol HDL (bueno) y la disminución del LDL (malo).
  • Aporta nutrientes: contiene vitaminas A, C, E y betacarotenos, además de minerales como calcio, magnesio, potasio y hierro.
  • Antioxidantes: sus compuestos antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo, un factor que acelera las complicaciones de la diabetes.

LA TORTILLA DE NOPAL ES UN APOYO

Especialistas recuerdan que el consumo de tortilla de nopal debe verse como un complemento dentro de un plan de control integral de la diabetes que incluya alimentación balanceada, actividad física, manejo del estrés y descanso adecuado, como lo recomienda la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo, enfatizan que este alimento, como cualquier otro que contiene carbohidratos, debe consumirse con moderación y preferentemente acompañado de proteínas, grasas saludables y vegetales.

La tortilla de nopal, además de formar parte de la tradición culinaria mexicana, se posiciona como un recurso natural con múltiples beneficios para la salud, siempre y cuando se integre a un estilo de vida saludable y bajo la orientación de especialistas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

