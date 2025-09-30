VIDEO | Influencer chino graba su muerte en el helicóptero que construyó

  • 24° C
Estaba haciendo una demostración en vivo sobre cómo funcionaba el aparato, cuando se precipitó a tierra ante miles de seguidores de la transmisión

Lo que parecería un vuelo sencillo, sin mayores contratiempos, terminó en tragedia para el influencer chino llamado Tang Feiji, quien grabó su muerte durante una transmisión en vivo.

De acuerdo con la información, la víctima de 55 años de edad había construido un helicóptero, por lo que decidió salir a dar una vuelta para demostrar lo genial que era su máquina voladora, pero algunos internautas dicen que la adquirió.

El momento quedó para la posteridad, y en el video se ve cómo todo marchaba con normalidad; no obstante, en un instante del trayecto, el supuesto helicóptero casero se precipitó a tierra, matando Tang Feiji, pues no llevaba equipo de protección.

Todos los que veían el en vivo notaron cómo la aeronave se enciende en llamas, pasando de la emoción a la desesperación; sin embargo, nada pudieron hacer por el creador de contenidos.

Aunque las imágenes parecieran de ficción, lo terrible es que fue un acontecimiento verídico, que dejó en shock a quienes lo presenciaron, dejando en la mente de los espectadores el fatal accidente.

El incidente abrió un debate en torno a la falta de protocolos de seguridad del fallecido influencer, ya que, se indicó, no era la primera vez que volaba en el helicóptero.

Edel Osuna
