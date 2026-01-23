  • 24° C
Viral

Todo lo que debes saber de Vyro, la plataforma creada para monetizar videos cortos

Descubre cómo la nueva herramienta permite a creadores generar ingresos con clips breves en redes sociales y participar en campañas internacionales

Ene. 23, 2026
Edita y comparte clips cortos que te permitan generar ingresos en redes sociales

Vyro es una plataforma digital diseñada para que creadores de contenido y editores puedan ganar dinero creando clips cortos a partir de videos largos. Su objetivo principal es aprovechar el auge de formatos como videos verticales, reels y shorts, que dominan actualmente plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

A través de Vyro, los usuarios pueden seleccionar campañas activas, editar fragmentos de contenido autorizado y publicarlos en sus propias redes sociales siguiendo ciertas reglas. El desempeño de esos clips es lo que determina las ganancias.

¿QUIÉN CREÓ VYRO?

Vyro fue impulsada por Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, uno de los youtubers más populares a nivel mundial. El creador ha explicado que la plataforma busca abrir oportunidades a personas que saben editar, pero que no necesariamente cuentan con millones de seguidores.

La idea es descentralizar la creación de contenido viral y permitir que más personas participen en la distribución de videos de alto alcance.

¿CÓMO SE MONETIZA EL CONTENIDO?

La monetización se basa en el rendimiento. Los creadores ganan dinero de acuerdo con las visualizaciones que obtienen los clips que publican. Generalmente, el pago se calcula por cada mil vistas, aunque el monto puede variar según la campaña, el tipo de contenido y la plataforma donde se publique.

Las ganancias se acumulan dentro de la cuenta del usuario y posteriormente pueden retirarse mediante métodos de pago internacionales, como billeteras digitales o transferencias, dependiendo de la disponibilidad en cada país.

¿CREADORES MEXICANOS PUEDEN USAR VYRO?

Sí. Vyro es una plataforma de alcance internacional y puede ser utilizada por creadores mexicanos sin restricciones geográficas. Los usuarios en México pueden registrarse, participar en campañas y generar ingresos.

Sin embargo, los pagos no se realizan directamente en pesos mexicanos. Normalmente, las ganancias se reciben en dólares y posteriormente el usuario puede convertir el dinero a moneda nacional a través del método de retiro que utilice.

Fernanda Rodríguez
