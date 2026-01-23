Revendedores de boletos de BTS en México alcanzan precios hasta más de 120 mil pesos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este viernes 23 de enero de 2026 concluyó el primer día de preventa y solo horas después el mercado de reventa comenzó a mostrar boletos que originalmente costaban menos de 18 mil pesos, por cifras que superan los 100 mil pesos.

La alta demanda por el BTS WORLD TOUR ´ARIRANG´, sumada a la escasez de entradas tras agotarse rápidamente varias fechas, convirtió a los boletos en una mercancía de lujo para revendedores y plataformas secundarias.

¿CUÁNTO CUESTA UN BOLETO PARA BTS EN REVENTA?

En sitios como Viagogo, los precios reportados este 23 de enero causaron indignación entre la comunidad ARMY. Para el concierto del 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros, se encontraron ofertas como:

Sección 9: $121,992 MXN

Sección 21: desde $59,679 MXN hasta $121,992 MXN

Sección VE10: $49,732 MXN

Sección NA11A: $34,121 MXN

Sección NA13C: $28,418 MXN

Estas cifras multiplican varias veces el valor original de los boletos y evidencian la especulación que rodea a uno de los eventos más esperados del año.

¿CUÁNTO COSTABAN LOS BOLETOS OFICIALES PARA BTS EN MÉXICO?

De acuerdo con OCESA y Ticketmaster, los precios oficiales se ubicaron en rangos mucho más accesibles:

$1,767

$2,840

$4,476

$4,948

$8,010

$8,482

$8,953

$13,330 (con cargos incluidos )

) Boletos VIP hasta 17 mil 782 pesos

Todos los boletos se vendieron exclusivamente a través de Ticketmaster, con cargos de servicio transparentes y sujetos a disponibilidad.

REVENTA PROHIBIDA Y RIESGO DE ESTAFAS

La brecha entre el precio real y el de reventa ha encendido el debate en redes sociales. Usuarios y fans denuncian una práctica que, además de abusiva, es ilegal en la capital del país.

La Ley Para la Celebración de Espectáculos Públicos de la CDMX establece en su Artículo 33 que la reventa está prohibida. Aun así, el mercado paralelo sigue operando con fuerza, aprovechando la desesperación de quienes no lograron comprar en preventa.

Además del sobreprecio, existe un riesgo elevado de fraude. Al tratarse de plataformas no oficiales, los compradores no cuentan con garantías reales sobre la validez de los boletos.

INDIGNACIÓN EN LA COMUNIDAD ARMY

La reacción no se hizo esperar. En X, decenas de usuarios criticaron duramente la situación y pidieron no alimentar el ciclo de la reventa:

"Es frustrante que por culpa de los revendedores muchas no alcanzaron boletos , son precios estúpidamente caros ".

muchas no alcanzaron , son ". "Qué cáncer esto de la reventa en México , ya es imposible comprar entradas a precio oficial".

en , ya es imposible comprar entradas a precio oficial". "Deberían regular la reventa como en Estados Unidos, pero con límites".

Fans también exigieron una nueva intervención de la Profeco y llamaron a no comprar en reventa para evitar que esta práctica siga creciendo.

Con la venta general programada para este sábado, miles de seguidores aún mantienen la esperanza de conseguir un boleto a precio oficial. Mientras tanto, la reventa vuelve a dejar claro que, en México, ver a BTS no solo es un sueño, sino que representa un golpe directo al bolsillo.