Preventa de BTS en México colapsa Ticketmaster: Usuarios reportan fallas en la compra de boletos

La emoción por el regreso de BTS a México se transformó en frustración colectiva este viernes 23 de enero, luego de que cientos de usuarios comenzaran a reportar fallas en la plataforma de Ticketmaster al inicio de la preventa de boletos para los conciertos de la banda surcoreana.

¿CÓMO FUNCIONA LA PREVENTA ARMY MEMBERSHIP?

Este tipo de preventa está diseñada como un beneficio exclusivo para fans que cuentan con la membresía oficial de BTS, adquirida previamente a través de plataformas autorizadas. Para participar, los usuarios deben registrarse con antelación, vincular su cuenta con Ticketmaster y recibir un código personal e intransferible que permite acceder antes que el público general.

La idea es premiar la lealtad del fandom y reducir la competencia, aunque en la práctica, cuando la demanda es masiva, la experiencia suele volverse caótica.

ARMY REPORTA FALLAS EN TICKETMASTER

La situación desató una ola de quejas, memes, capturas de pantalla y reclamos en redes sociales, donde la comunidad ARMY expresó su molestia tras días de espera para asegurar sus entradas.

De acuerdo con los reportes, los problemas comenzaron minutos antes del arranque de la venta Army Membership, la fase exclusiva para quienes cuentan con la membresía oficial del fandom.

Usuarios señalaron que no podían acceder a la fila virtual, que la página se congelaba o que simplemente mostraba mensajes de error al intentar ingresar. En otros casos, el sistema avanzaba hasta la selección de boletos, pero fallaba al momento de concretar el pago.

La polémica no tardó en escalar. Además de las fallas técnicas, varios fans denunciaron que, pese a tener membresía válida y código activo, fueron expulsados de la fila virtual o regresados al inicio del proceso.

Asimismo, algunos fanáticos reportaron que sí hay tarifa dinámica por parte de Ticketmaster y que incluso, personas sin la membresía pudieron ingresar a la preventa, lo cual generó gran indignación y molestia por la logística que se maneja en México, a comparación de otros países que no presentaron este tipo de problemáticas.

imagen-cuerpo

Otros reportaron cargos pendientes en sus tarjetas sin confirmación de boletos, lo que incrementó la ansiedad colectiva.

Ante este escenario, Ticketmaster recordó que una compra solo se considera finalizada cuando el usuario recibe un número de orden y los boletos aparecen reflejados en su cuenta o llegan al correo electrónico registrado.

Si ninguno de estos elementos está presente, es probable que la operación no se haya completado, incluso si existe un movimiento bancario.

En ventas con alto tráfico, como la de BTS, algunas transacciones pueden quedar inconclusas por saturación del sistema sin que eso signifique que los boletos estén asegurados.

Mientras tanto, la expectativa por los conciertos sigue intacta. BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo, en tres fechas que prometen ser históricas.

