Estos son los riesgos para la salud por un uso prolongado del celular según la ciencia

El gobierno de Estados Unidos inició un nuevo estudio para analizar si la radiación de los teléfonos celulares y otros dispositivos inalámbricos puede afectar la salud de la población. La investigación está a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y busca revisar la evidencia científica disponible, así como detectar vacíos de conocimiento ante el uso creciente de nuevas tecnologías.

RETIRO DE INFORMACIÓN PREVIA SOBRE RADIACIÓN

El HHS confirmó que se eliminaron de sus sitios oficiales algunas páginas con conclusiones antiguas sobre la radiación de los teléfonos móviles. Andrew Nixon, portavoz de la dependencia, explicó que la medida busca desarrollar un análisis más amplio y actualizado sobre los riesgos de la radiación electromagnética y su impacto en la salud.

"La FDA retiró páginas web con conclusiones antiguas mientras el HHS realiza un estudio sobre la radiación electromagnética y la investigación en salud, para identificar vacíos de conocimiento relacionados con nuevas tecnologías y garantizar seguridad y eficacia", declaró Nixon.

ORIGEN DEL NUEVO ESTUDIO

El estudio se basa en un informe estratégico publicado en 2025 por la Comisión MAHA, creada durante la administración de Donald Trump. El documento recomienda revisar la exposición a la radiación derivada del uso cotidiano de celulares, routers de Wi-Fi, torres de telecomunicaciones y dispositivos portátiles como relojes inteligentes.

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

Uno de los estudios más citados es el del Instituto Nacional de Salud (NIH) de 2018, que concluyó que la exposición alta a radiación por radiofrecuencia (RFR) en ratas macho estuvo asociada con cáncer. Sin embargo, los investigadores aclararon que la exposición de los animales fue más intensa y generalizada que la que experimentan los humanos, quienes suelen recibir radiación en áreas localizadas del cuerpo. Además, el estudio no evaluó radiación de Wi-Fi ni de tecnologías 5G.

POSTURA DEL SECRETARIO DE SALUD

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, señaló que la radiación electromagnética es una preocupación importante para la salud y destacó la necesidad de revisar la evidencia científica disponible. Sus declaraciones han reactivado el debate sobre los posibles riesgos de los dispositivos inalámbricos.

RESPUESTA DE LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES

La CTIA, que representa a empresas de telefonía móvil en Estados Unidos, aseguró que no existe evidencia creíble que relacione el uso de dispositivos inalámbricos con problemas de salud.

"La energía de radiofrecuencia proveniente de Wi-Fi, Bluetooth, teléfonos móviles e infraestructura inalámbrica no ha demostrado causar problemas de salud, según el consenso científico internacional y organismos independientes", señaló un portavoz.

La OMS indica que, según la evidencia disponible, no se ha vinculado de manera causal ningún efecto adverso para la salud con la exposición a tecnologías inalámbricas. Esta postura coincide con la de varias agencias regulatorias internacionales.

REGULACIÓN DE CELULARES EN ESTADOS UNIDOS

Los teléfonos móviles deben cumplir con los límites de exposición establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La agencia utiliza la tasa de absorción específica (SAR), que mide cuánta energía de radiofrecuencia absorbe el cuerpo. Los dispositivos no deben superar 1.6 watts por kilogramo en promedio sobre un gramo de tejido.

La FCC sostiene que "no existe evidencia científica que establezca actualmente un vínculo definitivo entre el uso de dispositivos inalámbricos y cáncer u otras enfermedades".

CÓMO REDUCIR LA EXPOSICIÓN

Aunque no hay un vínculo directo reconocido con enfermedades, la FCC recomienda:

Limitar el tiempo de uso del celular.

Utilizar altavoz o audífonos para mantener distancia de la cabeza .

o para mantener . Mantener el dispositivo alejado del cuerpo .

. Enviar mensajes de texto en lugar de hacer llamadas cuando sea posible.

Mientras el nuevo estudio del HHS avanza, la investigación mantiene el tema bajo revisión y sigue siendo de interés público debido al uso cotidiano de tecnologías inalámbricas.