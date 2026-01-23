¿Eliminaste un mensaje? Con esa función WhatsApp aún te deja verlo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En plena era digital, WhatsApp se ha consolidado como una de las herramientas de comunicación más importantes a nivel global. Con más de 15 años en funcionamiento bajo la estructura de Meta, la aplicación de mensajería instantánea conecta diariamente a miles de millones de personas, facilitando conversaciones personales, laborales y hasta institucionales.

Sin embargo, una de las situaciones más comunes entre los usuarios es borrar un mensaje por error o por impulso y preguntarse si existe alguna forma de recuperarlo.

Aunque durante mucho tiempo esta acción parecía irreversible, hoy existen alternativas internas que permiten volver a ver mensajes eliminados sin necesidad de descargar aplicaciones externas, una opción que ha despertado gran interés entre los usuarios, especialmente aquellos que utilizan dispositivos Android.

ASÍ PUEDES RECUPERAR MENSAJES BORRADOS EN WHATSAPP

Meta ha integrado funciones que permiten acceder al contenido original de mensajes eliminados a través del historial de notificaciones del sistema. Para lograrlo, es necesario seguir estos pasos si cuentas con un dispositivo Android:

Abrir WhatsApp y asegurarse de tener la aplicación actualizada

y asegurarse de tener la aplicación actualizada Ingresar a "Ajustes"

Dirigirse a la sección "Notificaciones"

Activar la opción "Notificaciones en alta prioridad"

Desde el mismo apartado, entrar a "Ajustes avanzados"

Habilitar el historial de notificaciones

Una vez configurado este apartado, los usuarios podrán acceder al texto original de mensajes que hayan sido eliminados, siempre y cuando hayan llegado como notificación al dispositivo.

Aunque ya no aparezcan dentro del chat, el contenido puede leerse de manera íntegra desde el historial, sin depender de plataformas externas.

APLICACIONES QUE PERMITEN PROGRAMAR MENSAJES EN WHATSAPP

A pesar de las múltiples funciones que WhatsApp ha habilitado con el paso del tiempo, la programación automática de mensajes aún no es una herramienta nativa dentro de la app. No obstante, existen aplicaciones externas que permiten realizar esta acción de forma sencilla.

En el caso de dispositivos Android, los usuarios pueden utilizar Wasavi, mientras que para iPhone está disponible Scheduled. Ambas aplicaciones pueden descargarse desde Play Store o App Store, respectivamente, y requieren permisos para operar correctamente.

Estas herramientas permiten definir el contenido del mensaje, así como la fecha y hora exacta de envío, lo que resulta útil para recordatorios, felicitaciones o mensajes laborales.