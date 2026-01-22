  • 24° C
Viral

VIDEO | Lavó su sillón, lo puso a secar y se lo llevó la basura

Una cámara en el exterior de la vivienda captó el suceso; ahora al menos se sabe que no se lo robaron

Ene. 22, 2026
El esfuerzo de la señora, literalmente se fue a la basura.
El esfuerzo de la señora, literalmente se fue a la basura.

Un video que circula en redes sociales se volvió viral cuando una persona saca su sillón a la calle para limpiarlo, después lo deja en el exterior secando, pasa un camión de la basura y se lo lleva.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre el lugar exacto del incidente, el clip fue publicado originalmente por una cuenta brasileña en X (antes Twitter) y luego replicado por múltiples perfiles, se presume que el hecho ocurrió en Brasil.

UNA HISTORIA COTIDIANA

El éxito del video radica en el contraste del el esfuerzo invertido en limpiar el sillón frente a la rapidez con la que fue retirado, aparentemente por un camión de basura cuyos recolectores lo confundieron con un objeto abandonado.

Los comentarios no tardaron en aparecer. Entre risas y sorpresa, los usuarios bromearon con frases como "mis ahorros", "todo para nada" o "el servicio se lo llevó", convirtiendo la situación en una anécdota colectiva sobre los riesgos de la vida urbana.

imagen-cuerpo

CUANDO LIMPIAR SALE CARO

Más allá del humor, el episodio dejó la lección de que sacar muebles a la calle, incluso de manera temporal, puede tener consecuencias inesperadas. En pocas horas, el sillón pasó de la sala de una casa al anonimato total, ganándose un lugar entre los videos virales que recuerdan que, a veces, la realidad supera cualquier guion.

Un descuido, una mala interpretación y un sillón menos y el internet hizo el resto.

César Leyva
