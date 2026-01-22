  • 24° C
Tenis Golden Goose “sucios y rotos”: ¿Por qué cuestan tanto y son tan populares?

Lejos de ser una excentricidad pasajera, Golden Goose representa una tendencia que redefine el concepto de lujo contemporáneo

Ene. 22, 2026
En un mundo donde el lujo suele asociarse con lo nuevo, lo impecable y lo reluciente, los tenis Golden Goose Deluxe Brand (GGDB) rompen todas las reglas. Con apariencia desgastada, manchas visibles y hasta roturas intencionales, estos sneakers italianos se han convertido en uno de los artículos más codiciados de la moda de alto nivel, con precios que superan fácilmente los 500 o 600 dólares por par.

Lejos de ser una excentricidad pasajera, Golden Goose representa una tendencia que redefine el concepto de lujo contemporáneo: la imperfección como símbolo de estatus.

¿POR QUÉ CUESTAN TANTO?

Aunque a simple vista puedan parecer viejos, cada par de Golden Goose es el resultado de un proceso artesanal minucioso realizado en Italia. No se trata de producción industrial en masa, sino de trabajo manual especializado que eleva considerablemente su valor.

Cada par es elaborado por artesanos italianos que dedican más de cuatro horas de trabajo a su fabricación. El característico aspecto “sucio” o desgastado no es un error ni un efecto automático de fábrica, sino un proceso manual que incluye lijado, raspado, manchas y desgarres cuidadosamente controlados para lograr un acabado “vivido”.

A esto se suman materiales considerados de lujo dentro de la industria del calzado: cuero de alta calidad, gamuza premium y forros internos de rizo de algodón, lo que permite que los tenis sean cómodos desde el primer uso, sin necesidad de “ablandarlos” con el tiempo. Debido a este proceso artesanal, no hay dos pares idénticos, lo que refuerza la sensación de exclusividad.

¿POR QUÉ SON TAN POPULARES?

Golden Goose no solo vende tenis, vende una filosofía. La marca transformó el concepto de “lujo silencioso” al apostar por una estética despreocupada, urbana y rebelde, donde las marcas de uso no se ocultan, sino que se celebran.

La llamada “imperfección perfecta” es uno de los pilares de su éxito. Sus diseños evocan el desgaste natural de los patinadores o de alguien que vive intensamente sus zapatos, eliminando la ansiedad de mantenerlos limpios o intactos. Desde el primer día, los tenis ya cuentan una historia.

Este estilo “pre-distressed” busca recrear recuerdos y experiencias, haciendo que el consumidor sienta que los sneakers ya han tenido varias “vidas” antes de salir de la caja. Es un lujo que no grita, pero que se reconoce entre quienes conocen la marca.

Celebridades, comodidad y versatilidad

El impulso definitivo a su popularidad vino de la mano de celebridades del cine, la música y el deporte, quienes adoptaron los Golden Goose como parte de su estilo cotidiano. Esta visibilidad consolidó su estatus como un ícono de la moda contemporánea.

Además del diseño, la marca ha logrado combinar estética con funcionalidad. Muchos modelos incluyen una cuña interna oculta que añade algunos centímetros de altura sin sacrificar comodidad, lo que los hace atractivos tanto para looks casuales como más sofisticados.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

