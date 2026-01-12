Converse lanza los tenis Year of the Horse 2026: ¿Cómo son, cuándo salen y cuánto costarán?

Con la llegada del Año Nuevo Chino, las marcas globales comienzan a desplegar lanzamientos especiales que buscan conectar con una de las celebraciones culturales más importantes del mundo.

Ante esto, Converse presentó oficialmente su colección Year of the Horse 2026, una edición limitada que rinde homenaje al Caballo, símbolo de libertad, energía y movimiento dentro del horóscopo chino.

Este lanzamiento se suma a las colecciones temáticas que Converse ha desarrollado en años recientes, enfocadas en celebraciones globales y en atraer tanto a fans históricos como a nuevos públicos.

CONVERSE LANZA LOS TENIS YEAR OF THE HORSE 2026

La colección Year of the Horse 2026 destaca por integrar símbolos tradicionales del Año Nuevo Chino reinterpretados con un lenguaje visual moderno. Entre los detalles más llamativos se encuentran herraduras metálicas, flecos de piel removibles, bordados especiales y acentos en rojo y dorado, colores asociados con la buena fortuna, la prosperidad y la energía positiva.

Uno de los modelos protagonistas es el Chuck 70 Tassel Edition, que presenta un upper con acabado satinado, flecos decorativos y una herradura dorada tipo D-ring. Aunque conserva la silueta clásica del Chuck 70, el diseño apuesta por un estilo más sofisticado y festivo, ideal para quienes buscan un toque distintivo sin perder la esencia de Converse.

Otro modelo relevante es el Chuck Taylor All Star Fold Over Lift Boot, una versión de caña alta con suela elevada y diseño plegable. Está pensado para climas fríos y looks más robustos, combinando funcionalidad con un diseño llamativo. A la colección se suma el Run Star Trainer Tassel Edition, una opción de inspiración retro y enfoque más deportivo, que incorpora flecos en la lengüeta y una plantilla de memory foam para mayor comodidad.

¿CUÁNDO SALEN Y CUÁNTO COSTARÁN EN MÉXICO?

Converse informó que la colección Año del Caballo 2026 estará disponible en México a partir de mediados de enero, alineándose con las celebraciones del Año Nuevo Chino. Los tenis podrán adquirirse tanto en tiendas seleccionadas como a través de la tienda en línea oficial de la marca.

Las tallas contemplan un rango amplio, que va del 23 al 10 nacional, dependiendo del modelo. En cuanto a precios, los tenis de esta edición especial tendrán un costo que oscila entre 2 mil 399 y 2 mil 599 pesos, según la silueta elegida.

Con este lanzamiento, Converse apuesta por iniciar 2026 con uno de sus drops más llamativos del año, combinando tradición, diseño y una fuerte carga simbólica que apunta directamente a quienes buscan algo más que un par de tenis.