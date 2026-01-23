¿Buscas un cambio de look? Las tendencias que dominarán todo el 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Los cortes de cabello en tendencia para 2026 confirman que ya no se trata de dominar el pelo, sino de dejarlo fluir. La estética del año apuesta por estilos relajados, con textura real, movimiento natural y formas que se adaptan a la rutina diaria. La consigna es clara, verte bien sin esfuerzo, con cortes que acompañan tu ritmo y reflejan tu personalidad sin exigir horas frente al espejo.

CORTE MEDUSA

Se caracteriza por capas más cortas en la parte superior y mechones más largos hacia las puntas, creando un contraste que aporta estructura y carácter al look.

A diferencia de versiones anteriores más extremas, esta reinterpretación juega con longitudes más suaves, lo que permite adaptarlo tanto a estilos discretos como a propuestas más audaces. Es ideal para quienes buscan un cambio moderno sin perder versatilidad.

BOB CON PUNTAS HACIA AFUERA

Este estilo reinventa el bob clásico al darle protagonismo a las puntas ligeramente volteadas hacia afuera. El resultado es un corte con movimiento, ligereza y un aire fresco que se siente actual desde el primer momento.

En 2026, este bob destaca por su capacidad de favorecer distintos tipos de rostro y texturas de cabello. Es una opción perfecta si quieres algo femenino, moderno y con un toque divertido, sin apostar por un cambio radical.

SHAG SETENTERO

El shag vuelve a sus raíces inspiradas en los años setenta, con capas más cortas en la parte superior y largos más definidos en medios y puntas. El resultado es un estilo desenfadado, con volumen y textura natural.

FLEQUILLO QUE ENMARCA EL ROSTRO

Este tipo de flequillo demuestra que pequeños cambios pueden transformar por completo un look. Se basa en mechones delanteros diseñados para rodear el rostro de forma natural, creando un efecto de contorno suave.

CAPAS SUTILES

El objetivo es aportar movimiento y forma sin perder fluidez ni naturalidad.

Funcionan especialmente bien en melenas largas, ya que estilizan el cabello, resaltan hombros y clavículas, y logran un efecto más ligero y elegante sin cortes bruscos.

FLECO DE CORTINA

Aporta un aire juvenil, relajado y actual, además de ser uno de los flecos más fáciles de peinar y dejar crecer, lo que lo convierte en una apuesta segura para quienes buscan un cambio sencillo.

BOB LARGO A LA CLAVÍCULA

El bob largo a la altura de la clavícula se consolida como el largo estrella de 2026. Este corte logra el equilibrio perfecto entre corto y largo, ofreciendo múltiples posibilidades de estilizado.

WOLF SUAVE

El resultado es un estilo que equilibra actitud y elegancia, ideal para quienes buscan un look con carácter sin verse demasiado extremas. En 2026, se adapta mejor a la textura natural del cabello.

MICRO CAPAS

Este estilo es perfecto si tu melena suele verse plana o sin forma. En 2026, se posiciona como una solución práctica para lograr un cabello con más cuerpo y vida, sin recurrir a peinados complicados.