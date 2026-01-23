Netflix transmitirá en vivo el ascenso de Alex Honnold al Taipei 101: horario y cómo verlo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La escalada extrema volverá a colocarse en el centro de la conversación global. Netflix anunció que transmitirá en vivo el ascenso del escalador estadounidense Alex Honnold al Taipei 101, el icónico rascacielos de Taiwán de 508 metros de altura y 101 pisos, considerado uno de los edificios más altos del mundo.

Se trata de una apuesta sin precedentes para la plataforma de streaming, que por primera vez llevará a su audiencia global una escalada urbana en tiempo real, protagonizada por uno de los atletas más reconocidos y polémicos del deporte extremo.

HORARIO Y CÓMO VER EN VIVO EL ASCENSO DE ALEX HONNOLD AL TAIPEI 101

El evento, titulado Skyscraper Live, podrá verse el viernes 23 de enero de 2026, aunque en algunos países la transmisión se reflejará ya durante la madrugada del 24 de enero debido a la diferencia horaria.

Para quienes deseen seguir la hazaña en vivo, Netflix ya dio a conocer los horarios por país. En el caso de México, la transmisión comenzará:

México: 19:00 horas del viernes 23 de enero.

La plataforma permitirá activar notificaciones para que los usuarios reciban un aviso antes de que inicie el evento y no se pierdan ningún detalle del ascenso.

La transmisión del ascenso de Alex Honnold al Taipei 101 estará disponible exclusivamente en Netflix. Para verla, es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma.

POLÉMICA Y CUESTIONAMIENTOS ÉTICOS

La transmisión no ha estado exenta de controversia. El ascenso en Taipei ha generado reacciones encontradas tanto dentro como fuera de la comunidad de la escalada. Mientras miles de espectadores siguen el evento con expectativa e incluso participan en apuestas sobre el resultado y la duración del intento en plataformas como Polymarket, crecen las voces críticas que cuestionan la ética de retransmitir un acto con alto riesgo de muerte.

Analistas y comentaristas advierten sobre la responsabilidad de plataformas como Netflix frente a la exposición mediática de actividades extremas. Desde la prensa internacional, un columnista del Wall Street Journal calificó el evento como "voyeurista, macabro e irresponsable", recordando los peligros del free solo y la reciente muerte de un influencer durante una escalada transmitida en redes sociales.

La polémica también ha alcanzado a atletas locales de Taiwán. Escaladores del país han manifestado su preocupación y rechazo al evento, señalando que el interés comercial podría estar por encima de la seguridad.

¿QUIÉN ES ALEX HONNOLD?

Alex Honnold es un escalador profesional estadounidense, nacido en 1985 en California. Es reconocido a nivel mundial por especializarse en free solo, una de las modalidades más peligrosas de la escalada. Se convirtió en la primera persona en escalar El Capitán sin ningún tipo de asistencia, una proeza que quedó registrada en el documental Free Solo (2018), ganador del Oscar.

Honnold es conocido por su preparación meticulosa, su capacidad para controlar el miedo y su sangre fría ante desafíos que para muchos resultan impensables. Con el ascenso al Taipei 101, su nombre vuelve a colocarse en el centro del debate sobre los límites del deporte extremo, el entretenimiento digital y la responsabilidad de las plataformas que lo difunden.