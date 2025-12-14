Telcel: Así pueden usuarios registrar su número y evitar la suspensión de la línea

El registro del número celular al Padrón de Telefonía Móvil será obligatorio en México a partir de 2026. En el caso de los usuarios Telcel, el trámite es gratuito, presencial y debe realizarse dentro de los plazos establecidos para evitar la suspensión del servicio.

Las autoridades federales avanzan en la implementación del Padrón de Telefonía Móvil como una de las principales estrategias para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico, prácticas que afectan a miles de personas en todo el país.

Este mecanismo consiste en vincular cada línea de telefonía móvil con un documento oficial que permita identificar al titular del número, con el objetivo de facilitar investigaciones y frenar el uso anónimo de celulares para actividades ilícitas.

¿QUÉ DOCUMENTO SE VINCULA AL PADRÓN DE TELEFONÍA?

El padrón contempla la asociación del número telefónico con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular. En el caso de personas extranjeras, el registro se realiza con un pasaporte vigente u otro documento oficial autorizado. Con esta información, las autoridades buscan reducir la incidencia de delitos cometidos vía telefónica y establecer responsabilidades claras en caso de denuncias.

Las compañías telefónicas están obligadas a vincular las nuevas líneas desde el momento de su contratación; sin embargo, quienes ya cuentan con un número activo desde hace años también deberán realizar este trámite.

ASÍ PUEDEN USUARIOS TELCEL REGISTRAR SU NÚMERO

Para los usuarios de Telcel, el procedimiento es sencillo y no tiene costo. Estos son los pasos a seguir:

Ubicar el Centro de Atención a Clientes ( CAC ) de Telcel más cercano.

) de más cercano. Solicitar al personal la vinculación del número telefónico al Padrón de Telefonía Móvil.

Presentar una identificación oficial: credencial para votar o CURP de reciente impresión. En el caso de extranjeros, pasaporte vigente.

de reciente impresión. En el caso de extranjeros, pasaporte vigente. Confirmar con el personal que el número quedó debidamente vinculado.

Aunque las autoridades establecieron una fase piloto del 1 de septiembre al 1 de octubre, este trámite continúa disponible. De acuerdo con lo constatado, los usuarios Telcel pueden realizar el registro directamente en los CAC siguiendo este procedimiento.

A partir del 9 de enero inicia formalmente el proceso de vinculación para las líneas Telcel. Desde esa fecha, los usuarios cuentan con un plazo de 120 días para cumplir con el registro. La empresa informó que enviará mensajes de texto y difundirá publicidad para recordar a sus clientes la importancia de acudir a realizar el trámite.

¿QUÉ PASA SI NO REGISTRO MI NÚMERO?

La consecuencia principal de no vincular la línea a la CURP es la suspensión del servicio. En ese escenario, el usuario únicamente podrá realizar llamadas de emergencia, sin posibilidad de hacer o recibir llamadas normales.

La cancelación no será definitiva. Una vez que el titular realice el trámite de vinculación, la línea podrá ser reactivada. No obstante, las autoridades recomiendan cumplir con el registro dentro del plazo para evitar contratiempos.