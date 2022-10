"Sus hijos son mis nietos y mediohermanos de mi hijo"

Por increíble que parezca, es la historia de una mujer que, a través de la plataforma Reddit, escribió cómo fue que la idílica vida había acabado de súbito y ahora sus nietos son mediohermanos de su hijo más pequeño.

La fémina se identificó como Tiffany, de 40 años de edad, quien con una hija de 3 años de edad, creyó haber hallado al hombre de su vida, Mark, con quien se casó y tuvo un hijo. Entonces pensó que se había ganado el premio mayor de la lotería.

"Mi vida se sentía perfecta. En 2010 tuve un hijo con mi esposo. Entonces mi vida estaba completa. Tuve dos hijos, un gran esposo, una casa, coche, buen trabajo... La vida era genial",

Sin embargo, siete años después, luego de celebrar el cumpleaños número 18 de su hija, Mark le asestó un golpe por sí mismo difícil: se acabó la relación, pues sostenía una relación con su hija, que la dejaba por ella y se marchó de casa.

"No podía creer esto. No pude procesarlo. Me sentí aplastada, enojada, disgustada, furiosa, todos los sentimientos que podía sentir... Mi ahora exmarido nunca me dio vibras espeluznantes, pero si salió con mi hija cuando ella tenía 18 años, estoy seguro de que algo había estado pasando cuando ella era menor de edad".

LA JOVEN NO VE LO MAL Y ASQUEROSO QUE RESULTA, DICE TIFFANY

se desplomó con el anuncio de su esposo: el matrimonio había acabado e inició una nuevacon su, con la que actualmente tiene dos

La mujer protestó por lo delicado y retorcido de la relación; sin embargo, nada impidió que ambos se fueran y vivieran juntos; por otra parte, su hija parecía no entender lo herida y molesta que se encontraba su mamá, pero así se marchó.

"Ella no ve lo mal o asqueroso que es esto... A ella no le importo. Él tampoco ve un problema, obviamente. ¿Pero mi propia hija? ¡Vamos!", refirió.

A la vuelta de un año, la retorcida pareja anunció que esperaban un bebé y fue el punto de inflexión para que Tiffany sacara a ambos de su vida.

"Hice que mi ex esposo dejara de venir por completo, y él está de acuerdo con no ver a nuestro hijo ahora que tiene su 'nueva' familia. A mi hijo le ha costado mucho entender por qué se fueron su hermana y su papá... No le he dicho la verdad... Tal vez debería, pero sólo tiene 10 años. Le dije que su hermana fue a la universidad y que su papá tuvo que irse por un tiempo".

De entonces a la actualidad han pasado cuatro años, lapso en que la mujer se enteró que su hija había sido madre por segunda ocasión, producto de la relación que su ex, que ahora tiene 44 años, con su hijastra, de 22.

"Ella ahora tiene dos hijos de mi exmarido. El hombre que la crió como si fuera su propia hija... tiene hijos. Sus hijos son mis nietos y también son medios hermanos de mi hijo. ¡¿Qué tan enfermo es eso?! Es asqueroso. Todavía no he superado esto. No sé cómo superar esto. Sólo quiero seguir adelante", finalizó Tiffany.