Spotify sube precios en 2026: una prueba a la fidelidad de sus usuarios

Spotify vuelve a poner a prueba la paciencia y fidelidad de sus suscriptores al anunciar un aumento en el precio de su plan Premium, como una estrategia para mejorar la rentabilidad y fortalecer su posición financiera.

De acuerdo con la compañía sueca, los usuarios comenzarán a recibir correos electrónicos en los que se explicará el ajuste de tarifas, el cual permitirá, según Spotify, “seguir ofreciendo una excelente experiencia” en la plataforma.

¿CUÁNDO Y CUÁNTO SUBE EL PRECIO DE SPOTIFY PREMIUM?

Se informó que a partir del ciclo de facturación de febrero de 2026, el costo mensual del plan Premium en Estados Unidos pasará de 11.99 a 12.99 dólares. El incremento representa un alza cercana al 8% y también será aplicado en mercados como Estonia y Letonia.

Este ajuste marca el primer aumento para los consumidores estadounidenses desde 2024. Antes de eso, Spotify había modificado sus precios en 2023, cuando el plan Premium subió a 10.99 dólares.

REACCIÓN DEL MERCADO Y PRESIÓN INFLACIONARIA

El anuncio no fue bien recibido por los inversionistas. Durante la jornada del 15 de enero, las acciones de Spotify registraron una caída de 3.65%, cotizando alrededor de 509.50 dólares por título, según datos de Investing.com.

La empresa ha señalado que la actualización de tarifas responde, en parte, a la necesidad de alinearse con la inflación, siguiendo el camino de otras plataformas de servicios digitales como Netflix.

Aun así, diversos reportes indican que los usuarios de Spotify figuran entre los menos propensos a cancelar su suscripción, gracias a la fidelidad construida y a las bibliotecas personalizadas de música y podcasts.

CAMBIOS INTERNOS EN LA COMPAÑÍA

El aumento llega en medio de una etapa de transformación interna. Spotify arrancó 2026 con una nueva estructura directiva, luego de que su cofundador, Daniel Ek, dejara el cargo de director ejecutivo. La compañía ahora está liderada por los codirectores Gustav Söderström y Alex Norström.

Paralelamente, la plataforma ha reforzado su apuesta por la inteligencia artificial y ha impulsado funciones de podcast y video. Estas decisiones, sin embargo, también han generado críticas y la salida de algunos artistas, lo que añade presión a un año clave para el futuro de Spotify.