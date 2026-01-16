ChatGPT incorporará anuncios: OpenAI confirma publicidad sin afectar respuestas de usuarios

OpenAI anunció que comenzará a probar anuncios en la aplicación de ChatGPT en las próximas semanas, como parte de una estrategia para diversificar sus fuentes de ingresos.

La compañía de inteligencia artificial aseguró que la publicidad no influirá en las respuestas que ofrece el chatbot y que estará claramente separada del contenido generado por la herramienta.

De acuerdo con la empresa liderada por Sam Altman, las pruebas iniciales de anuncios se realizarán en cuentas gratuitas de usuarios mayores de edad en Estados Unidos.

Las suscripciones de pago actuales seguirán sin publicidad; sin embargo, OpenAI también lanzó este viernes el plan económico “Go”, con un costo de 8 dólares mensuales, que sí incluirá anuncios.

REAFIRMAN COMPROMISO CON LA PRIVACIDAD

En un comunicado oficial, OpenAI subrayó que mantiene un firme compromiso con la privacidad de los usuarios. “Nunca vendemos los datos ni las conversaciones de ChatGPT a los anunciantes”, indicó la compañía, destacando que los anuncios no tendrán acceso al contenido de los chats.

“No aceptaremos dinero para influir en las respuestas que ChatGPT te dé, y mantendremos tus conversaciones privadas, sin compartirlas con los anunciantes”.

El directivo también señaló que la publicidad en servicios gratuitos es una práctica habitual en grandes empresas tecnológicas como Google y Meta.

Incluso, Altman comentó que considera útiles algunos anuncios en plataformas como Instagram, ya que le han permitido descubrir productos y servicios de interés que de otro modo no habría conocido.

En ese sentido, aseguró que OpenAI buscará que los anuncios sean cada vez más relevantes y útiles para los usuarios.