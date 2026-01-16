  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 16 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

ChatGPT incorporará anuncios: OpenAI confirma publicidad sin afectar respuestas de usuarios

Las pruebas iniciales se llevarán a cabo en cuentas gratuitas de usuarios mayores de edad en Estados Unidos

Ene. 16, 2026
La plataforma busca generar ingresos nuevos.
La plataforma busca generar ingresos nuevos.

OpenAI anunció que comenzará a probar anuncios en la aplicación de ChatGPT en las próximas semanas, como parte de una estrategia para diversificar sus fuentes de ingresos.

La compañía de inteligencia artificial aseguró que la publicidad no influirá en las respuestas que ofrece el chatbot y que estará claramente separada del contenido generado por la herramienta.

De acuerdo con la empresa liderada por Sam Altman, las pruebas iniciales de anuncios se realizarán en cuentas gratuitas de usuarios mayores de edad en Estados Unidos.

Las suscripciones de pago actuales seguirán sin publicidad; sin embargo, OpenAI también lanzó este viernes el plan económico “Go”, con un costo de 8 dólares mensuales, que sí incluirá anuncios.

REAFIRMAN COMPROMISO CON LA PRIVACIDAD

En un comunicado oficial, OpenAI subrayó que mantiene un firme compromiso con la privacidad de los usuarios. “Nunca vendemos los datos ni las conversaciones de ChatGPT a los anunciantes”, indicó la compañía, destacando que los anuncios no tendrán acceso al contenido de los chats.

 “No aceptaremos dinero para influir en las respuestas que ChatGPT te dé, y mantendremos tus conversaciones privadas, sin compartirlas con los anunciantes”.

El directivo también señaló que la publicidad en servicios gratuitos es una práctica habitual en grandes empresas tecnológicas como Google y Meta.

Incluso, Altman comentó que considera útiles algunos anuncios en plataformas como Instagram, ya que le han permitido descubrir productos y servicios de interés que de otro modo no habría conocido.

En ese sentido, aseguró que OpenAI buscará que los anuncios sean cada vez más relevantes y útiles para los usuarios.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
VIDEO | Maestra enfurecida ataca a madre e hijo por tocarle el coche
Viral

VIDEO | Maestra enfurecida ataca a madre e hijo por tocarle el coche

Enero 16, 2026

Los hechos ocurrieron a plena luz del día y quedaron captados por una cámara de seguridad

Gran Cometa 2026: ¿Cuándo se podrá ver desde México y cómo observarlo?
Viral

Gran Cometa 2026: ¿Cuándo se podrá ver desde México y cómo observarlo?

Enero 16, 2026

Este es un fenómeno ideal para aficionados a la astronomía, que podrá apreciarse con instrumentos básicos durante varias semanas

¿Bañarte con agua caliente daña tu piel? Expertos recomiendan usar agua tibia para evitar la resequedad
Viral

¿Bañarte con agua caliente daña tu piel? Expertos recomiendan usar agua tibia para evitar la resequedad

Enero 16, 2026

Conoce cómo prevenir estas afectaciones en la piel después del baño con hábitos sencillos que ayudan a mantenerla protegida y saludable