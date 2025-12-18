Sonic y Godzilla se unen por primera vez en esta colaboración

Dos universos completamente distintos se cruzan por primera vez en una colaboración que ha sorprendido a los fans. Sonic the Hedgehog y Godzilla protagonizan un inesperado encuentro dentro del videojuego móvil Sonic Rumble, donde el Rey de los Monstruos invade el mundo del icónico erizo azul.

La colaboración marca uno de los cruces más llamativos en el mundo de los videojuegos recientes, al unir la velocidad de Sonic con la fuerza devastadora de Godzilla.

GODZILLA LLEGA AL MUNDO DE SONIC RUMBLE

Sega y Rovio anuncian que a partir del 22 de diciembre, el legendario monstruo de Toho hará su aparición en el escenario de Dr. Eggman´s Toy World con una nueva fase especial llamada Godzilla Survival.

En este nivel, el objetivo es claro: sobrevivir al ataque de Godzilla en medio del océano. Los jugadores deben correr y saltar de barco en barco mientras evitan quedar atrapados cuando el monstruo libera su característico aliento atómico. La dificultad aumenta debido a que solo se permite una reaparición, lo que convierte cada partida en una carrera contrarreloj.

PERSONAJES DESBLOQUEABLES Y HABILIDADES ESPECIALES

La colaboración no se limita a un solo personaje. El pase gratuito del juego permite desbloquear a Godzilla y a Fire Rodan sin costo adicional. Por su parte, el pase prémium da acceso a Mothra y King Ghidorah, además de otorgar a Godzilla habilidades adicionales como el pulso nuclear, sumado a su ya conocido rayo de calor.

La tienda del juego también ofrece contenido adicional, donde los jugadores pueden adquirir personajes como Mecha Godzilla, con su ataque Absolute Zero, y Destroyah, que cuenta con la habilidad Variable Slicer.

EVENTO POR TIEMPO LIMITADO

El escenario Godzilla Survival estará disponible únicamente durante un mes, por lo que los jugadores interesados deberán aprovechar la colaboración antes de que desaparezca del juego.

Sonic Rumble se encuentra disponible en App Store, Google Play y Steam, lo que permite a los usuarios disfrutar del evento en distintas plataformas.

EL PRESENTE Y FUTURO DE SONIC Y GODZILLA

Godzilla continúa ampliando su presencia en el mundo de los videojuegos, luego de su reciente aparición en Fortnite. Además, el icónico monstruo tiene previsto protagonizar un videojuego propio para consolas, aunque este proyecto aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo.

En el caso de Sonic, la franquicia sigue creciendo fuera de los videojuegos. Sonic the Hedgehog 4 tiene previsto llegar a los cines en marzo de 2027, mientras que una película derivada está programada para diciembre de 2028. Paralelamente, versiones alternativas como Ugly Sonic regresan en proyectos creados por fans, manteniendo viva la conversación en torno al personaje.