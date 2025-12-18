Netflix y FIFA se unen para crear un nuevo videojuego del Mundial 2026

Netflix da un nuevo paso en su apuesta por los videojuegos al anunciar el desarrollo de un título de futbol en colaboración con la FIFA. El proyecto busca aprovechar la expectativa global que rodea a la próxima Copa del Mundo y fortalecer la presencia de la plataforma de streaming en el sector del gaming.

La compañía informó que el videojuego será desarrollado y publicado por Delphi Interactive, estudio que también participa en la creación del juego prémium de James Bond titulado "007 First Light", en coordinación directa con el organismo rector del futbol mundial.

UN LANZAMIENTO LIGADO AL EVENTO DEPORTIVO MÁS VISTO DEL MUNDO

De acuerdo con Netflix, el videojuego de futbol estará disponible a tiempo para el Mundial que arrancará en junio del próximo año en Estados Unidos, uno de los eventos deportivos con mayor audiencia a nivel global.

Con este lanzamiento, la plataforma busca conectar su oferta de entretenimiento con uno de los torneos más seguidos del planeta, atrayendo tanto a aficionados del futbol como a nuevos jugadores.

NETFLIX REFUERZA SU ESTRATEGIA EN VIDEOJUEGOS

La incursión en el mundo del gaming forma parte de una estrategia más amplia de Netflix para diversificar su negocio. La empresa ha realizado inversiones importantes para consolidar su catálogo de juegos, aunque los resultados han sido mixtos debido a ajustes internos y cambios en su dirección estratégica.

En los últimos años, la compañía ha apostado por títulos tradicionales y franquicias ampliamente reconocidas, como "GTA: San Andreas" y "Red Dead Redemption", desarrollados por Rockstar Games.

FIFA is changing the game.



Get ready for a newly reimagined FIFA football simulation game developed by Delphi Interactive exclusively on Netflix Games this summer — just in time for FIFA World Cup 2026™. pic.twitter.com/i4SRfbKrd7 — Netflix (@netflix) December 17, 2025

POSIBLE INTERÉS EN LOS ESTUDIOS WARNER

Netflix también se perfila como una de las principales candidatas para adquirir varios activos de Warner Bros Discovery, incluidos sus estudios de videojuegos, en una operación valuada en aproximadamente 72 mil millones de dólares.

De concretarse esta compra, la empresa obtendría acceso a estudios responsables de franquicias de alto perfil como "Mortal Kombat", "Batman Arkham" y "Hogwarts Legacy", lo que le permitiría entrar de lleno al mercado de los videojuegos de gran presupuesto.

JUEGOS PENSADOS PARA JUGAR DESDE LA TELEVISIÓN

El nuevo título de la FIFA se suma a otros juegos que Netflix ya ofrece y que pueden jugarse directamente desde el televisor. Entre ellos se encuentran "LEGO Party!" y "Pictionary: Game Night", propuestas en las que los teléfonos móviles funcionan como controles.

Con esta alianza con la FIFA, Netflix busca consolidar un ecosistema de entretenimiento interactivo que complemente su catálogo de series y películas, aprovechando eventos deportivos de alcance mundial.