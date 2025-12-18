Con 5 mil drones recrean la Sagrada Familia en Texas y recuerdan el verdadero significado de la Navidad

Con un llamativo despliegue tecnológico, la empresa Sky Elements iluminó el cielo de Mansfield, Texas (Estados Unidos), al recrear la imagen de la Sagrada Familia con un espectáculo aéreo compuesto por 5 mil drones, el cual se volvió viral en redes sociales y conmovió a miles de personas al recordar el verdadero significado de la Navidad.

Miles de drones se elevaron de manera sincronizada para formar las figuras del Niño Jesús, la Virgen María y San José, acompañadas por la estrella de Belén y un pequeño becerro. Gracias a una detallada coreografía aérea, las imágenes no solo tomaron forma en el cielo, sino que parecían moverse e interactuar entre sí.

UNA MUESTRA DE TALENTO TECNOLÓGICO

Sky Elements compartió en sus redes sociales un video del detrás de cámaras de esta hazaña tecnológica, donde se observa a decenas de personas alineando y programando los drones necesarios para dar vida a la escena navideña.

El contenido se viralizó rápidamente, superando los 217 mil "me gusta" y acumulando más de 3 mil comentarios. Muchos usuarios agradecieron a la empresa por utilizar su talento tecnológico para resaltar el nacimiento del Niño Jesús.

El espectáculo también fue difundido por Preston Ward, piloto jefe de Sky Elements, quien explicó que el objetivo fue recrear "el verdadero significado de la Navidad utilizando 5 mil drones".

LOS RÉCORDS GUINNESS DELA EMPRESA

Sky Elements es uno de los principales proveedores de espectáculos con drones en Estados Unidos. La compañía obtuvo el tercer lugar en el programa America´s Got Talent y actualmente cuenta con 16 Récords Guinness.

No es la primera vez que la empresa realiza un show de esta magnitud. En 2024, Sky Elements rompió un Récord Guinness al lograr la mayor exhibición aérea de una aldea de galleta de jengibre realizada con drones, también utilizando una coreografía de 5 mil dispositivos.