Viral

Soda Stereo abre nueva fecha de concierto en México tras sold out

La esperada gira de conciertos de la legendaria banda argentina suma dos presentaciones más, tras el éxito conseguido en la venta de boletos

Oct. 28, 2025
A través de sus redes sociales, Soda Stereo confirmó dos nuevas presentaciones. El segundo concierto anunciado para el Palacio de los Deportes se llevará a cabo el próximo 14 de abril, es decir, al día siguiente de la primera fecha anunciada.

En Guadalajara, la banda también anunció una segunda fecha tras agotar todos los boletos de la primera. Este concierto se realizará el próximo 19 de abril en el Auditorio Telmex. Monterrey se mantiene únicamente con una presentación hasta el momento.

La preventa de boletos para ambas nuevas fechas se llevará a cabo el próximo 29 de octubre, mientras que la venta al público general se realizará a partir del 30 de octubre.

ASÍ SERÁN LOS PRÓXIMOS CONCIERTOS

El núcleo de Ecos reside en la integración de tecnología de punta para recrear la presencia de Cerati. La voz y la guitarra del líder se utilizarán a partir de registros grabados durante las últimas giras de Soda Stereo, sincronizándose de manera perfecta con la base rítmica en directo de Alberti y Bosio.

Los productores han sido enfáticos: no se trata de un holograma tradicional ni de un avatar de inteligencia artificial, sino de una recreación inmersiva que busca ser fiel a la autenticidad del sonido original.

El show está diseñado para realizarse en estadios cerrados, con una configuración que incluye un campo de pie para fomentar una experiencia de concierto tradicional y energética.

Redacción
