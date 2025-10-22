  • 24° C
Viral

¡Sin Horno y Delicioso! Prepara el Pastel de Zanahoria más cremoso y sencillo

Su preparación sencilla y su sabor equilibrado lo convierten en una receta práctica y deliciosa para cualquier ocasión

Oct. 22, 2025
Prepara el Pastel de Zanahoria más cremoso y sencillo
Prepara el Pastel de Zanahoria más cremoso y sencillo

La zanahoria, una hortaliza versátil y nutritiva, no solo es perfecta para guisos o ensaladas, sino que también se ha convertido en uno de los ingredientes estrella en la repostería casera. Su dulzura natural y su textura crujiente aportan un toque especial a cualquier postre, y esta receta lo demuestra a la perfección.

En esta ocasión te compartimos cómo preparar un pastel de zanahoria sin horno, una versión fácil, económica y deliciosa que encantará tanto a niños como a adultos. Ideal para quienes buscan una opción casera sin complicaciones ni necesidad de usar horno.

INGREDIENTES PARA EL PASTEL

Para las planchas del bizcocho:

  • 3 zanahorias medianas
  • 1½ tazas de harina para pasteles
  • ½ taza de azúcar (aproximadamente 100 g)
  • ½ taza de leche (120 ml)
  • 3 huevos
  • 1 cucharada sopera de aceite
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 pizca de sal

Para el frosting o cobertura:

  • 90 g de queso crema (tipo Philadelphia)
  • 50 g de mantequilla
  • 3 tazas de azúcar glass
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 zanahoria rallada

CÓMO PREPARAR EL PASTEL DE ZANAHORIA SIN HORNO

  • Prepara los ingredientes: Comienza pelando y rallando las zanahorias. En un recipiente profundo mezcla los huevos, el azúcar, la leche y el aceite. Usa una batidora eléctrica para integrar bien todos los ingredientes.
  • Incorpora los secos: Agrega la harina previamente cernida junto con la canela y la sal. Bate nuevamente hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
  • Añade la zanahoria: Integra la zanahoria rallada a la mezcla. Esto aportará textura y un sabor ligeramente dulce al bizcocho.
  • Cocina las planchas del pastel: Engrasa ligeramente un sartén con mantequilla y vierte una porción de la mezcla. Cocina a fuego bajo por ambos lados hasta que esté dorada. Repite el proceso hasta usar toda la masa y formar varias planchas o capas de pastel.

PREPARACIÓN DEL FROSTING

Bate la base cremosa: Coloca el queso crema y la mantequilla en un bol. Bate hasta que obtengas una mezcla suave y esponjosa.

Agrega el azúcar glass y la vainilla: Incorpora poco a poco el azúcar glass junto con la esencia de vainilla y continúa batiendo hasta conseguir una crema firme.

Divide el frosting: Separa la mezcla en dos partes: a una agrégale la zanahoria rallada y deja la otra en su color blanco original.

ARMADO DEL PASTEL

  • Forma las capas: Coloca una plancha de bizcocho sobre un plato, unta una capa del frosting con zanahoria y coloca encima otra plancha. Repite el proceso hasta terminar con todas las capas.
  • Decora: Cubre el pastel con el frosting blanco y, si lo deseas, añade detalles con el frosting de zanahoria. Puedes refrigerarlo unos minutos para que la cobertura tome firmeza.
  • Sirve y disfruta: Tu pastel de zanahoria sin horno está listo para saborear. Su textura cremosa y el contraste entre el bizcocho y el frosting lo hacen irresistible.

VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO (POR PORCIÓN)

  • Calorías: 801 kcal
  • Proteínas: 9 g
  • Grasas: 29 g
  • Carbohidratos: 113 g
  • Fibra: 3 g

Este pastel de zanahoria sin horno es perfecto para una tarde de postre, reuniones familiares o simplemente para consentirte con algo dulce hecho en casa. Su preparación sencilla y su sabor equilibrado lo convierten en una receta práctica y deliciosa para cualquier ocasión.

Brayam Chávez
