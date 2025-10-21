Instagram refuerza restricciones para proteger a adolescentes: ahora aplicará filtros estilo PG-13

Instagram ha actualizado sus políticas de seguridad para menores, aplicando nuevas restricciones inspiradas en las clasificaciones PG-13 con el objetivo de limitar el acceso de adolescentes a contenido sensible o inapropiado en la plataforma.

Desde 2024, la red social propiedad de Meta introdujo las llamadas Cuentas de Adolescentes , una función que coloca automáticamente a los usuarios menores de 18 años bajo protecciones especiales dentro de la app.

La semana pasada, Instagram anunció una ampliación de estas restricciones, enfocándose en mostrar a los adolescentes solo contenido que sería apto para una película PG-13.

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA ACTUALIZACIÓN?

Limitación de búsqueda : los adolescentes no podrán buscar términos considerados inapropiados.

: los no podrán buscar términos considerados inapropiados. Recomendaciones filtradas : el contenido en Explorar, Reels y Feed será filtrado para excluir material maduro.

: el contenido en Explorar, Reels y Feed será filtrado para excluir material maduro. Bloqueo de interacciones con cuentas inapropiadas : se restringirá que cuentas con historial de contenido adulto puedan seguir, enviar mensajes o interactuar con menores.

: se restringirá que cuentas con historial de contenido adulto puedan seguir, enviar mensajes o interactuar con menores. Modo "Contenido limitado" : una opción aún más estricta que el 96 por ciento de los padres encuestados valoró positivamente, según datos de Meta e Ipsos.

: una opción aún más estricta que el 96 por ciento de los padres encuestados valoró positivamente, según datos de Meta e Ipsos. Además, los menores no podrán desactivar estas protecciones sin autorización de sus padres.

¿POR QUÉ INSTAGRAM IMPLEMENTA ESTAS RESTRICCIONES?

La decisión se basa en más de 3 millones de valoraciones realizadas por padres y en una encuesta que muestra que el 95 por ciento considera útil que Instagram limite el contenido no apto para menores. Con estas nuevas medidas, la plataforma busca reducir la exposición de adolescentes a lenguaje fuerte, contenido sexualmente sugestivo y conductas de riesgo.