  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Cinépolis extiende su Combo Lunes hasta el viernes: conoce el precio y cómo aprovecharlo

El popular paquete que incluye entradas, palomitas y refrescos para dos personas será cinco días a la semana por tiempo limitado

Oct. 21, 2025
La cadena busca atraer más clientes durante los últimos meses del año.
La cadena busca atraer más clientes durante los últimos meses del año.

Cinépolis anunció que su popular Combo Lunes ahora estará disponible de lunes a viernes para todos los miembros del Club Cinépolis, ampliando así la oportunidad de disfrutar de palomitas y refrescos a precio especial durante toda la semana.

De acuerdo con la publicación oficial de la cadena, esta promoción estará vigente hasta el 26 de noviembre de 2025, y podrá adquirirse tanto en taquilla como a través de la aplicación Cinépolis GO.

El combo incluye dos entradas al cine, una palomita de mantequilla y dos refrescos tamaño jumbo o grande, dependiendo del complejo.

¿CUÁNTO CUESTA EL COMBO LUNES?

Según información disponible en la aplicación de Cinépolis, el precio del Combo Lunes es de 230 pesos, aunque puede aumentar si el cliente elige otro sabor de palomitas distinto al de mantequilla, como caramelo o mezcla.

Esta promoción aplica únicamente para usuarios registrados en Club Cinépolis y está sujeta a disponibilidad y condiciones específicas de cada sucursal.

Junto con esta promoción permanece la de entradas al 2x1 los días martes, por lo que se pueden comprar dos boletos por 70 pesos en taquilla y en la aplicación de la cadena de salas de cine.

FIESTA CINÉPOLIS DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE 

Además en días recientes la cadena anunció que la Fiesta Cinépolis será del 3 al 5 de noviembre y durante estos tres días se podrían adquirir boletos de entrada a 29 pesos en películas para cualquier horario, lo que seguramente será aprovechado por los fanáticos del cine. 

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Instagram refuerza restricciones para proteger a adolescentes: ahora aplicará filtros estilo PG-13
Viral

Instagram refuerza restricciones para proteger a adolescentes: ahora aplicará filtros estilo PG-13

Octubre 21, 2025

Se ha agregado una función que coloca automáticamente a los usuarios menores de 18 años bajo protecciones especiales dentro de la app

VIDEO | Fuerte pleito entre estudiantes de secundaria y de preparatoria
Viral

VIDEO | Fuerte pleito entre estudiantes de secundaria y de preparatoria

Octubre 21, 2025

Los hechos se registraron en concurrido mercado de Los Mochis; el sitio de la reyerta ha sido escenario de otras confrontaciones juveniles

VIDEO | ¡Qué miedo! Captan niña fantasma dentro de un kínder en altas horas de la noche
Viral

VIDEO | ¡Qué miedo! Captan niña fantasma dentro de un kínder en altas horas de la noche

Octubre 21, 2025

Entre los cometarios, un internauta compartió otro clip nocturno, pero en este se aprecia únicamente el movimiento de un columpio. Juzgue usted