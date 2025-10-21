Cinépolis extiende su Combo Lunes hasta el viernes: conoce el precio y cómo aprovecharlo

Cinépolis anunció que su popular Combo Lunes ahora estará disponible de lunes a viernes para todos los miembros del Club Cinépolis, ampliando así la oportunidad de disfrutar de palomitas y refrescos a precio especial durante toda la semana.

De acuerdo con la publicación oficial de la cadena, esta promoción estará vigente hasta el 26 de noviembre de 2025, y podrá adquirirse tanto en taquilla como a través de la aplicación Cinépolis GO.

El combo incluye dos entradas al cine, una palomita de mantequilla y dos refrescos tamaño jumbo o grande, dependiendo del complejo.

¿CUÁNTO CUESTA EL COMBO LUNES?

Según información disponible en la aplicación de Cinépolis, el precio del Combo Lunes es de 230 pesos, aunque puede aumentar si el cliente elige otro sabor de palomitas distinto al de mantequilla, como caramelo o mezcla.

Esta promoción aplica únicamente para usuarios registrados en Club Cinépolis y está sujeta a disponibilidad y condiciones específicas de cada sucursal.

Junto con esta promoción permanece la de entradas al 2x1 los días martes, por lo que se pueden comprar dos boletos por 70 pesos en taquilla y en la aplicación de la cadena de salas de cine.

¡Ese momento de felicidad que aman los que son parte de #ClubCinépolis ahora se podrá vivir de lunes hasta el viernes! Fav, del #ComboLunes. pic.twitter.com/pmxWPIg9zO — Cinépolis (@Cinepolis) October 22, 2025

FIESTA CINÉPOLIS DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE

Además en días recientes la cadena anunció que la Fiesta Cinépolis será del 3 al 5 de noviembre y durante estos tres días se podrían adquirir boletos de entrada a 29 pesos en películas para cualquier horario, lo que seguramente será aprovechado por los fanáticos del cine.