Si tienes alguno de estos apellidos ¡Felicidades! Eres de la nobleza azteca

Los apellidos que te aseguran que eres descendiente de la nobleza mexica, son sólo seis, pero que marcan una herencia pesada y hermosa a la vez.

Indiscutiblemente, el mundo de la aristocracia, y en especial de la realeza, es muy atractivo; y cómo no, si desde la infancia este mundo es visto como privilegiado.

Actualmente, la familia real más mediática es la de Reino Unido, le siguen las monarquías árabes y europeas; algunas extintas, pero los apellidos de aquellas generaciones siguen presentes en nuestro tiempo.

Antes de la Conquista, México tenía también su propia nobleza, pues la mayor parte del centro del país estaba regida por el Imperio Azteca, por lo que cuando Hernán Cortés, allá por 1519, cayó por estas tierras, encontró una civilización distinta, pero bien estructurada.

Así las cosas, y luego de la caída de la realeza azteca, vinieron las nuevas generaciones, con apellidos que siguen actualmente inmersos en la modernidad.

Como se recordará, a Cortés lo recibió el tlatoani Moctezuma, y durante el proceso de conquista también estaba su hermano Cuitláhuac, que consideró a Moctezuma como traidor, por haber recibido a los extraños barbados blancos. Gobernó poco, ya que en cuestión de meses, enfermó y murió.

El último gobernante real del imperio azteca fue Cuauhtémoc, cuyo nombre significa "El águila que desciende".

Lo que pocos saben es que quienes descendieron de aquellos monarcas, también formaron parte del Gobierno de la Nueva España, al grado de que se les consideró nobles.

AÚN SIGUEN ENTRE NOSOTROS

Así, en nuestros días la sangre de aquellos nobles aún continúa entre nosotros, ya que a raíz del mestizaje, esos apellidos sobreviven hasta nuestros días.

Ahora, si quieres saber si eres descendiente de estas familias reales, bueno, aquí te dejamos los seis apellidos que podrían indicar que formas partes de una élite que se extinguió con la Conquista, pero que supo sobrevivir a través del mestizaje; es decir, actualmente existen descendientes de los últimos tlatoanis aztecas: Moctezuma, Xocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, ya que sus hijas se casaron con españoles, por lo que si tienes alguno de estos apellidos, es seguro que tienes origen noble:

Los apellidos son: Andrade, Cano, De Alvarado, Moctezuma, Olivera, y Tovar y de Teresa, así que si tienes alguno de estose, pues eres noble español o azteca.