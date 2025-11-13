Scalloped Rug Trend: Cómo esta alfombra de bordes ondulados transforma tu decoración

La decoración de interiores vive una nueva ola de estilo con la llegada de las scalloped rugs, alfombras con bordes ondulados que se han convertido en el nuevo objeto de deseo para quienes buscan transformar sus espacios sin grandes reformas.

Esta tendencia, que combina elegancia, movimiento y versatilidad, aporta un toque moderno pero atemporal, capaz de suavizar líneas rígidas y añadir calidez visual a cualquier habitación.

ALFOMBRA DE BORDES ONDULADOS TRANSFORMA TU DECORACIÓN

A diferencia de las alfombras tradicionales de líneas rectas, las scalloped rugs destacan por sus bordes festoneados, una característica que rompe la simetría y aporta dinamismo al ambiente. Su diseño curvilíneo introduce una sensación de fluidez, ideal para equilibrar espacios minimalistas o contemporáneos donde predominan las formas geométricas y los acabados pulidos.

Además, su estructura ayuda a suavizar la percepción del entorno, creando una atmósfera más relajante y acogedora. Este tipo de alfombra no solo cumple una función estética, sino que se convierte en una pieza protagonista del diseño interior.

El atractivo de las scalloped rugs radica en su capacidad de adaptarse a distintos estilos decorativos. En espacios de inspiración vintage, boho o cottage, sus bordes suaves evocan un aire romántico y artesanal. En cambio, en ambientes modernos o de transición, actúan como un detalle sofisticado que aporta textura y profundidad sin romper la armonía visual.

IDEAS PARA INTEGRARLAS EN TU HOGAR

La clave para aprovechar al máximo esta tendencia está en el equilibrio. En un enfoque minimalista, se recomiendan colores neutros beige, marfil o gris claro para permitir que la forma festoneada sea el centro de atención. En contraste, los espacios bohemios o rústicos pueden beneficiarse de texturas naturales y combinaciones con madera, lino o estampados florales.

Para quienes buscan un estilo más moderno y atrevido, las alfombras con patrones ondulados o contrastes de color fuerte pueden funcionar como punto focal, transformando una habitación simple en un espacio lleno de carácter. Asimismo, jugar con la superposición de materiales por ejemplo, colocar una alfombra festoneada sobre una base de sisal puede añadir una capa adicional de textura y profundidad.

Más que una moda pasajera, las scalloped rugs representan una evolución en la manera de concebir el diseño interior.