Santoral de hoy 21 de diciembre: San Pedro Canisio, el Jesuita que forjó la Fe Católica en Europa con catecismos

De su infancia en Nimega a fundar colegios y crear catecismos que educaron a generaciones, esta es la historia del "segundo apóstol de Alemania"

Dic. 21, 2025
Descubre la vida y legado de Pedro Canisio, un pilar del catecismo / Imagen: Newstad
Nació en 1521 en Nimega, una localidad que entonces formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Su camino espiritual tomó un rumbo definitivo cuando, tras realizar los Ejercicios Espirituales guiados por Pedro Fabro, ingresó a la Compañía de Jesús en 1543. Su preparación y vocación lo llevaron pronto a participar en el Concilio de Trento, siendo llamado expresamente en dos ocasiones (1547 y 1562) por el cardenal Otto Truchsess von Waldburg, obispo de Augsburgo. Fue en este período cuando adoptó la forma latina de su nombre, con el que pasaría a la historia.

UNA VIDA DE SERVICIO

Su labor fue intensa y geográficamente amplia. Tras breves estancias en Roma y Messina, su misión se centró en el ducado de Baviera. Ahí, en la Universidad de Ingolstadt, asumió roles clave como decano, rector y vicecanciller, sentando las bases de una formación académica sólida. Más tarde, en Viena, se desempeñó como administrador diocesano y se convirtió en un predicador enormemente popular en la majestuosa Catedral de San Esteban, sin descuidar su ministerio entre los más necesitados de hospitales y cárceles. En 1556, su liderazgo fue reconocido con el nombramiento como primer Padre Provincial de la Provincia de la Alemania Superior, desde donde tejió una red vital de colegios y comunidades jesuitas para sostener la reforma católica.

DESDE LOS PADRES DE LA IGLESIA HASTA EL CATECISMO

Canisio fue un intelectual y un comunicador excepcional. Dedicó esfuerzos a editar y publicar obras fundamentales de santos como Cirilo de Alejandría, León Magno y Jerónimo. Sin embargo, su contribución más perdurable y masiva fueron sus Catecismos, publicados entre 1555 y 1558. Diseñó una trilogía brillante: uno para estudiantes de teología, otro para la instrucción básica del pueblo y un tercero para jóvenes en escuelas superiores. Con un lenguaje claro, bíblico y no polémico, en formato de preguntas y respuestas, su obra logró una difusión extraordinaria, con más de 200 ediciones solo en vida. Fue un verdadero bestseller de la educación en la fe.

FUNDACIÓN Y MUERTE

Hacia el final de su vida, en 1580, fundó el colegio Sankt Michael en Friburgo (Suiza), una institución que, con los años, se trasladaría a Feldkirch y luego a St. Blasien. Pedro Canisio falleció el 21 de diciembre de 1597 y encontró su sepultura en la iglesia universitaria de Friburgo, dejando un legado imborrable de fe, educación y compromiso pastoral que marcó el rostro del catolicismo en Europa central.

