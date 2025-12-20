Este domingo inicia el invierno: será el día más corto del año

El solsticio de invierno 2025 en México ocurrirá este domingo 21 de diciembre a las 09:03 horas, tiempo del centro del país.

Este fenómeno astronómico marca el inicio oficial del invierno en el hemisferio norte y se caracteriza por ser el día con menos horas de luz solar del año en la Ciudad de México y gran parte del territorio nacional.

El solsticio sucede debido a la inclinación de la Tierra de 23.5 grados respecto al Sol. En esta fecha, el hemisferio norte recibe la menor cantidad de radiación solar anual, lo que provoca noches más largas, días más cortos y un descenso gradual de las temperaturas.

¿QUÉ ES EL SOLSTICIO DE INVIERNO?

La palabra solsticio proviene del latín solstitium, que significa "Sol quieto". Durante este periodo, la posición aparente del Sol cambia muy poco en el cielo. A la misma hora cada día, el astro parece seguir una trayectoria similar, formando a lo largo del año el llamado analema, una figura con forma de ocho.

La astrónoma Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, explicó que esta aparente quietud ocurre cuando el Sol alcanza su punto más al sur en su recorrido anual. A partir del solsticio, el Sol comenzará su retorno hacia el norte y los días se alargarán poco a poco.

Mañana, el hemisferio norte recibirá luz solar por menos tiempo y de forma más oblicua . Iniciará el solsticio de invierno. Información, en la nota de @unamglobal .https://t.co/SROHd3LAsT — UNAM (@UNAM_MX) December 20, 2025

¿POR QUÉ ES EL DÍA MÁS CORTO DEL AÑO?

Durante el solsticio de invierno, el Sol alcanza su menor altura al mediodía, por lo que su luz incide con un ángulo más bajo y reduce la duración del día. Este fenómeno convierte al 21 de diciembre en el día más corto del año en México y en todo el hemisferio norte.

Desde la Antigüedad, el solsticio ha sido observado por diversas civilizaciones como símbolo de renacimiento, transición y esperanza. Hoy conserva su relevancia científica y cultural, al recordarnos el movimiento constante de la Tierra alrededor del Sol.