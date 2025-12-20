¿No te han pagado el aguinaldo? Esto puedes hacer para reclamarlo

El 20 de diciembre es el último día para que los empleadores paguen el aguinaldo a sus trabajadores. Si no lo han hecho, podrían enfrentarse a sanciones.

El aguinaldo es un derecho que todos los empleados deben recibir antes de esa fecha, según lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo, y equivale a al menos 15 días de salario.

Sin embargo, un porcentaje considerable de trabajadores aún no recibe este pago, y muchas veces esto ocurre debido a la informalidad laboral.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 22.3% de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, 14.4 millones de personas, no reciben aguinaldo, lo que refleja una de las problemáticas más comunes en el país.

¿QUÉ HACER SI NO TE PAGAN EL AGUINALDO?

Si aún no has recibido tu aguinaldo, puedes tomar acciones legales. El primer paso es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde recibirás asesoría gratuita para hacer valer tus derechos. Necesitarás comprobar que trabajas en la empresa mediante un contrato o recibos de pago.

Los empleadores que no paguen el aguinaldo antes del 20 de diciembre o lo hagan de manera incorrecta, pueden ser multados con una cantidad que va de 50 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo.

¿CUÁNDO DEBERÍA SER EL AGUINALDO?

El aguinaldo debe corresponder a 15 días de salario. Si ganaste el salario mínimo (278.80 pesos diarios en 2025), el pago será de 4,182 pesos. Si no trabajaste todo el año, el monto será proporcional. Además, si el aguinaldo supera los 3 mil 394 pesos, estará sujeto a impuestos (ISR).