VIDEO | Llanta casi mata a empleado de un expendio; se salva "de milagro"

Un video captado por cámaras de seguridad se ha vuelto viral en redes sociales tras mostrar un hecho que pudo terminar en tragedia, pero que, por cuestión de segundos, se convirtió en un episodio casi milagroso en Nuevo León.

VIDEO DEL EMPLEADO QUE SE SALVA DE LLANTA

Las impactantes imágenes muestran el momento en que un empleado de un expendio se salva de ser arrollado por una llanta que salió disparada desde la Carretera Nacional y rompió la ventana del establecimiento.

El incidente ocurrió en un negocio ubicado a un costado de la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

¿CÓMO SUCEDIÓ EL ACCIDENTE DE LA LLANTA?

De acuerdo con las imágenes difundidas, el joven se encontraba sentado tranquilamente dentro del local cuando, segundos antes del impacto, se levantó para atender a dos clientes que acababan de llegar. Ese movimiento, aparentemente rutinario, terminó salvándole la vida.

Las cámaras de seguridad captaron cómo el hombre se dirige al mostrador y se coloca detrás de él. Instantes después, una llanta entra violentamente por la ventana del establecimiento, impactando justo en el lugar donde él había estado sentado.

El estruendo del golpe y la destrucción del cristal evidencian la fuerza con la que el neumático fue proyectado, lo que provocó pánico entre las personas presentes.

Según los primeros reportes de las autoridades, la llanta se desprendió de un automóvil que circulaba sobre la Carretera Nacional.

Tras salirse de su eje, el neumático impactó contra otra unidad en movimiento, lo que modificó su trayectoria y terminó proyectándolo directamente hacia el negocio. La combinación de velocidad y falta de control convirtió el objeto en un proyectil sumamente peligroso.

Elementos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación y verificar el estado de salud de quienes se encontraban dentro del establecimiento al momento del accidente.

A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron víctimas de gravedad. El empleado fue identificado como Ricardo Cadena Torres, quien únicamente presentó lesiones menores ocasionadas por los fragmentos de vidrio que salieron disparados tras el choque.

El video generó una fuerte conmoción en redes sociales, donde usuarios destacaron la diferencia de segundos entre una tragedia fatal y un desenlace casi milagroso.

Muchos internautas calificaron el hecho como "volver a nacer", mientras que otros aprovecharon para hacer un llamado a la prevención.