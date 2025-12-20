Magnicharters ¿Cómo es la aerolínea del piloto que secuestró un avión en el AICM?

El pasado viernes 19 de diciembre, la aerolínea mexicana Magnicharters se colocó en el centro de la conversación pública luego de que pasajeros del vuelo 780, con destino a Cancún, denunciaran un supuesto "secuestro" de la aeronave mientras permanecía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El incidente, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ocurrió cuando el piloto decidió no despegar como medida de protesta ante presuntos adeudos laborales.

PILOTO EXPONE IRREGULARIDADES COMO MOTIVO PARA DETENER EL VUELO

De acuerdo con los testimonios difundidos por los propios pasajeros, el piloto mantuvo el avión detenido durante aproximadamente una hora y media, informando a los usuarios que no despegaría hasta que la empresa cubriera cinco meses de salarios pendientes, viáticos y el aguinaldo que, aseguró, se adeudaban a él y a cerca de 300 trabajadores más.

A través de los videos que se difundieron en redes sociales, el piloto explicó que su actuar no buscó causar daño, sino exponer presuntas irregularidades graves dentro de Magnicharters.

"Es como un tipo de protesta tal cual", señaló, al tiempo que aseguró que su decisión también estuvo relacionada con la seguridad del vuelo, pues afirmó que la aeronave presentaba daños en una de sus puertas que debían ser revisados antes de despegar.

El piloto también denunció carencias operativas y laborales dentro de la aerolínea, como la falta de pago de aguinaldos, viáticos, salarios acumulados por más de cinco meses, así como la ausencia de uniformes y cartas de navegación.

Según su versión, tras realizar una maniobra de seguridad fue retirado del vuelo y señalado como responsable de un error operativo, lo que detonó su protesta.

En su intervención, ofreció disculpas a los pasajeros y apeló a la empatía, presentándose como padre de familia con años de experiencia: "Ustedes son mis pasajeros y no los voy a dejar", afirmó, calificando su acción como una denuncia pública para que las autoridades intervinieran.

Magnicharters es una aerolínea mexicana especializada principalmente en vuelos chárter y turísticos, con fuerte presencia en destinos de playa como Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta.

Suele operar en alianza con agencias de viajes y paquetes vacacionales, lo que la ha posicionado como una opción recurrente para el turismo nacional. Sin embargo, el incidente ha puesto bajo escrutinio sus condiciones laborales y operativas.

PILOTO ES DETENIDO Y DESPEDIDO

Tras los hechos, el piloto fue detenido y el vuelo AICM–Cancún quedó oficialmente suspendido.

Las autoridades ya investigan el caso para determinar si la conducta del piloto constituye un delito, mientras la polémica sigue abierta entre quienes condenan la "privación de la libertad" y quienes consideran que el episodio revela un problema más profundo dentro de la industria aérea.

Este caso generó molestia, miedo e indignación entre algunos pasajeros, mientras que otros expresaron comprensión y respaldo al considerar que en México este tipo de acciones extremas suelen ser la única vía para visibilizar conflictos laborales.