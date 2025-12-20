  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 20 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

VIDEO | Perrito callejero se lleva el suéter de otro lomito y se vuelve viral

La escena dura menos de un minuto, pero fue suficiente para acumular miles de reproducciones, reacciones y comentarios

Dic. 20, 2025
En redes lo apodaron el perrito ladrón.
En redes lo apodaron el perrito ladrón.

Un perrito callejero se hizo viral en redes sociales tras protagonizar una divertida travesura al robarle el suéter a otro perro que se encontraba tranquilamente dentro de su casa. El inesperado momento quedó registrado por una cámara de seguridad y no tardó en generar cientos de comentarios.

En las imágenes se observa a dos perros jugando amistosamente a través de una reja. Entre saltos y mordiscos juguetones, todo parece una escena cotidiana, hasta que el lomito callejero decide pasar a la acción.

PERRO DOMÉSTICO SE QUEDA SORPRENDIDO POR EL ROBO

Con aparente inocencia, el perrito muerde el suéter de su nuevo amigo y comienza a jalarlo con insistencia. Tras unos segundos, logra arrancar la prenda y sale corriendo feliz, dando brincos de emoción mientras se aleja del lugar.

El perro doméstico, visiblemente sorprendido, permanece inmóvil observando cómo su compañero huye con su abrigo. La escena dura menos de un minuto, pero fue suficiente para acumular miles de reproducciones, reacciones y comentarios, posicionándose como uno de los videos más compartidos de la semana.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

La grabación provocó una avalancha de comentarios en tono humorístico y cariñoso.

Frases como "Ya no se puede confiar en nadie" o apodos como "el perrito ladrón" inundaron las publicaciones, demostrando una vez más que los momentos espontáneos protagonizados por animales siguen siendo garantía de viralidad en redes sociales.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿No te han pagado el aguinaldo? Esto puedes hacer para reclamarlo
Viral

¿No te han pagado el aguinaldo? Esto puedes hacer para reclamarlo

Diciembre 20, 2025

Esta prestación es un derecho que todos los empleados deben recibir antes de esa fecha, según lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo

VIDEO | Llanta casi mata a empleado de un expendio; se salva "de milagro"
Viral

VIDEO | Llanta casi mata a empleado de un expendio; se salva "de milagro"

Diciembre 20, 2025

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el joven por poco es arrollado por una llanta que rompió el vidrio del establecimiento

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy, 20 de diciembre: mensajes clave para el amor y la vida personal
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy, 20 de diciembre: mensajes clave para el amor y la vida personal

Diciembre 20, 2025

Consejos directos para cada signo del zodiaco, enfocados en el amor, las decisiones personales y la forma de relacionarse con los demás