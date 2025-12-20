VIDEO | Perrito callejero se lleva el suéter de otro lomito y se vuelve viral

Un perrito callejero se hizo viral en redes sociales tras protagonizar una divertida travesura al robarle el suéter a otro perro que se encontraba tranquilamente dentro de su casa. El inesperado momento quedó registrado por una cámara de seguridad y no tardó en generar cientos de comentarios.

En las imágenes se observa a dos perros jugando amistosamente a través de una reja. Entre saltos y mordiscos juguetones, todo parece una escena cotidiana, hasta que el lomito callejero decide pasar a la acción.

PERRO DOMÉSTICO SE QUEDA SORPRENDIDO POR EL ROBO

Con aparente inocencia, el perrito muerde el suéter de su nuevo amigo y comienza a jalarlo con insistencia. Tras unos segundos, logra arrancar la prenda y sale corriendo feliz, dando brincos de emoción mientras se aleja del lugar.

El perro doméstico, visiblemente sorprendido, permanece inmóvil observando cómo su compañero huye con su abrigo. La escena dura menos de un minuto, pero fue suficiente para acumular miles de reproducciones, reacciones y comentarios, posicionándose como uno de los videos más compartidos de la semana.

Un perro de casa estaba jugando por la reja con uno de la calle

Y cuando se descuido el bicho callejero le robo el abrigo y se fue

Ya no se puede confiar en nadie pic.twitter.com/AVf5wDfxYF — ElBuni (@therealbuni) December 19, 2025

REACCIONES EN REDES SOCIALES

La grabación provocó una avalancha de comentarios en tono humorístico y cariñoso.

Frases como "Ya no se puede confiar en nadie" o apodos como "el perrito ladrón" inundaron las publicaciones, demostrando una vez más que los momentos espontáneos protagonizados por animales siguen siendo garantía de viralidad en redes sociales.