Diputado de Michoacán reparte mochilas del PRI con cerveza y churritos

El regalo pareciera ser una respuesta irónica a los libros de AMLO que el senador Adán Augusto López regaló a sus compañeros

Dic. 20, 2025
La entrega se llevó a cabo mientras se discutían varios temas del orden del día.

El diputado de Michoacán y dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, se volvió viral en redes sociales tras regalar mochilas del PRI que incluían cerveza a sus compañeros del Congreso local como obsequio navideño.

El regalo, que él mismo compartió en un video, consistía en mochilas rojas con el logotipo del PRI, adornadas con un moño verde y acompañadas de una tarjeta de felicitación.

En cada mochila, colocada en un costado, se encontraba una botella grande de cerveza, además de otros artículos como churros, salsa picante y más cerveza, en lo que Valencia llamó “Memochilas”.

ENTRE FIESTA Y DISCUSIÓN DE TEMAS IMPORTANTES

Durante la entrega, que se realizó en vísperas de las fiestas decembrinas, los 40 legisladores de la actual Legislatura de Michoacán recibieron las mochilas, algunas posando con ellas y otras dejadas en las curules de los diputados ausentes.

La entrega se llevó a cabo mientras se discutían varios temas del orden del día, entre ellos:

  • Remisión del Plan de Persecución de Delitos 2025-2034 de la Fiscalía General del Estado.
  • Reformas a artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
  • Propuestas para fomentar el deporte entre las mujeres.

El hecho generó gran repercusión en redes sociales y comentarios sobre la originalidad del regalo navideño de un legislador en funciones.

