Viral

Santoral de hoy 17 de agosto: San Eusebio papa defensor de la fe en tiempos de crisis

Su breve pero intenso reinado dejó una huella imborrable, prefirió el destierro antes que ceder en sus principios

Ago. 17, 2025
San Eusebio asumió el pontificado con valentía, enfrentando divisiones y persecuciones / Foto: La Voz del Sur
San Eusebio asumió el pontificado con valentía, enfrentando divisiones y persecuciones / Foto: La Voz del Sur

Eusebio llegó al solio pontificio en uno de los momentos más convulsos de la Iglesia de antaño. Tras la muerte del Papa San Marcelo, fue elegido el 18 de abril del año 309, pero su mandato duró apenas cuatro meses, hasta el 17 de agosto del mismo año. Sin embargo, en ese corto tiempo, su nombre quedaría grabado en la historia por su inquebrantable postura frente a la apostasía.

EL CONFLICTO CON LOS "LAPSOS"

Durante la persecución de Diocleciano, muchos cristianos habían renegado de su fe para salvar sus vidas. Cuando la persecución cedió, estos lapsos (caídos) buscaron reintegrarse a la Iglesia sin mostrar arrepentimiento. Heraclio, líder de este grupo, se enfrentó a las autoridades eclesiásticas, exigiendo ser readmitido sin penitencia.

Te podría interesar: Niña que lucha contra el cáncer recibe una sorpresa en el hospital

Eusebio, fiel a los cánones, se negó a ceder. La tensión escaló hasta provocar disturbios en Roma, con los apóstatas intentando tomar por la fuerza las reuniones de los fieles. El caos fue tal que el emperador Majencio intervino, desterrando tanto al Papa como a Heraclio. Eusebio fue enviado a Sicilia, donde murió poco después, agotado por el exilio.

LEGADO DE UN MÁRTIR 

La tradición cristiana lo honró como mártir por su firmeza ante la persecución. San Dámaso, en una inscripción junto a su tumba en el cementerio de Calixto, lo llamó "mártir", destacando su lucha por la pureza de la fe.

Según el Calendario de Santos, no se le atribuyen milagros, pero su vida fue un testimonio de integridad. En una época donde la Iglesia se debatía entre la misericordia y la disciplina, Eusebio eligió defender la verdad, aunque eso le costara el trono y la vida.

SANTOS QUE CELEBRAN SU DÍA HOY:

  • San Mamante de Cesárea
  • Beato Alberto de Siena
  • Santa Clara de la Cruz
  • San Elías el Joven
  • San Ierón de Frisia
  • Santa Juana Delanoue
  • Beato Natal Hilario Le Conte
  • Beato Nicolás Politi
  • San Mirón de Cizico
Iván Fraijo
