¿Revisas el celular al despertar? Expertos advierten efectos en la salud

Despertar y tomar el celular antes incluso de levantarse de la cama se ha convertido en una escena habitual para millones de personas. Revisar mensajes, redes sociales o noticias parece inofensivo y hasta necesario para "ponerse al día", pero diversos estudios advierten que esta práctica, lejos de ser positiva, puede tener efectos negativos tanto en la salud mental como en la física.

De acuerdo con un artículo de la Revista Movi, la dificultad para evitar el celular a primera hora del día está relacionada con la dopamina, una hormona asociada al placer y la recompensa. Navegar por redes sociales activa su liberación, generando una sensación inmediata de bienestar. Sin embargo, este estímulo constante puede traer consecuencias a largo plazo.

EXPERTOS ADVIERTEN EFECTOS EN LA SALUD

Entre los principales efectos se encuentra el aumento de la ansiedad. Al mirar la pantalla, apenas se abren los ojos, el cerebro entra en estado de alerta y se incrementa el cortisol, conocido como la hormona del estrés.

A esto se suma una mayor sensación de presión, ya que los mensajes laborales, las notificaciones y las noticias pueden marcar el estado de ánimo desde los primeros minutos del día.

Otro impacto relevante es la alteración del ciclo de sueño. El portal de divulgación científica BrainFacts señala que la luz azul que emiten los celulares interfiere con los ritmos naturales de sueño-vigilia, dificultando un despertar progresivo. Además, la compañía de healthcare Advisory Board advierte que el exceso de dopamina generado al usar el celular al despertar puede fomentar la procrastinación, ya que el cerebro tiene más dificultad para pasar a actividades productivas.

Además, la Asociación Estadounidense de Optometría (AOA) advierte que la exposición prolongada a la luz azul puede provocar fatiga visual digital, ojos secos, irritación ocular, visión borrosa, dolores de cabeza, molestias en cuello y hombros, así como problemas de sueño.

Para proteger la vista, la AOA aconseja apagar los dispositivos al menos una hora antes de dormir, aplicar la regla 20-20-20, mantener una distancia adecuada con la pantalla y utilizar filtros que reduzcan la luz azul.

ESPECIALISTAS RECOMIENDAN EVITAR EL USO DE CELULAR AL DESPERTAR

Especialistas recomiendan evitar el uso del celular durante los primeros 30 minutos después de despertar. En su lugar, se sugiere beber agua, realizar ejercicios de respiración, estirarse, planificar las actividades del día y permitir la entrada de luz natural. Estas acciones ayudan a que el cerebro se active de manera gradual y favorecen el bienestar emocional.

Aunque el celular es una herramienta indispensable en la vida moderna, especialistas coinciden en que su uso debe ser consciente. Comenzar el día sin depender de una pantalla puede marcar la diferencia en la salud, el estado de ánimo y la productividad diaria.