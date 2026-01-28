VIDEO | Mujer es arrojada brutalmente de un auto en movimiento en San Luis Potosí ¿Qué pasó?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La difusión de un video en redes sociales ha generado una fuerte ola de indignación entre usuarios y ciudadanos de San Luis Potosí, luego de que se observara el momento exacto en que una mujer fue arrojada de un automóvil en movimiento durante la madrugada del pasado 24 de enero.

VIDEO DE MUJER SIENDO ARROJADA DE UN VEHÍCULO EN MOVIMIENTO

?Vecinos denuncian que ocurrió la madrugada de hoy, en el video se aprecia cuando de un vehículo en movimiento tiran a una joven la cual queda boca abajo mientras el vehículo se retira del lugar sin importar la integridad de la joven, minutos después se levanta y se retira del... pic.twitter.com/avubwvne5g — Noticias San Luis Potosi (@slpnoticias) January 24, 2026

De acuerdo con la información obtenida a partir de la grabación, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas en la calle Precursores de la Revolución, ubicada al sur de la capital potosina.

El material, captado por una cámara de seguridad de la zona, muestra a un vehículo circulando con la puerta delantera abierta, una situación que desde el inicio genera alarma.

En el video se aprecia que el automóvil se detiene de manera momentánea y, segundos después, una persona desde el interior empuja violentamente a la mujer, quien cae de forma abrupta sobre el pavimento.

Al impactar contra el suelo, la víctima emite un grito de dolor, mientras el conductor del vehículo retoma la marcha y la abandona en plena vía pública. Tras ser dejada atrás, la mujer permanece tendida sobre el asfalto y apenas logra moverse lentamente.

Fuentes cercanas al caso señalaron que, después de algunos instantes, la afectada consiguió arrastrarse hacia una zona de maleza, aparentemente para ocultarse o resguardarse tras la agresión.

NO SE HAN IDENTIFICADO IMPLICADOS EN ESTE HECHO

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la mujer ni de las personas responsables de este hecho. Tampoco existe información oficial sobre su estado de salud. Las autoridades han señalado que se espera contar con mayores datos conforme avancen las investigaciones.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, confirmó que tiene conocimiento del video que se volvió viral y exhortó a la víctima a acercarse a las autoridades para iniciar una carpeta de investigación.

"El llamado sería para la joven que sufrió esta agresión, que nos pueda contactar vía denuncia anónima, al 911 o directamente a la Fiscalía General del Estado", expresó el funcionario.

Asimismo, indicó que áreas especializadas se encuentran analizando la veracidad de la grabación, mientras que la Policía de Investigación y el C5 ya fueron requeridos para elaborar reportes que ayuden a esclarecer lo sucedido.

Elementos policiales también acudieron al sitio para recabar evidencia, sin que hasta ahora se haya localizado algún indicio relevante.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que, aunque el video ya fue revisado, no existe hasta el momento una denuncia formal relacionada con este incidente ocurrido en la colonia Juan Sarabia.