Viral

¿Cuántas calorías tiene un tamal? Cuida tu salud este 2 de febrero

Conoce los diferentes tipos de tamales que pueden resultar una opción más saludable

Ene. 28, 2026
En algunos lugares es tradición acompañar los tamales con bebidas como champurrado.

El 2 de febrero en México se celebra el Día de la Candelaria, una festividad que combina elementos religiosos y culturales pues, tras la rosca de reyes, quienes encontraron el muñequito el 6 de enero deben invitar tamales y atole a familiares y amigos.

Este día, profundamente arraigado en la identidad mexicana, simboliza la presentación del Niño Jesús y reúne a las comunidades alrededor de sabores tradicionales.

¿CUÁNTAS CALORÍAS APORTA UN TAMAL?

Aunque los tamales son esenciales en esta fecha, su contenido calórico puede sorprender. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un solo tamal puede aportar alrededor de 600 calorías, y si se acompaña con bolillo y atole la ingesta puede acercarse a 1,000 calorías en una sola comida. 

Otras estimaciones nutricionales destacan que los tamales de diferentes tipos varían en calorías: un tamal de pollo o cerdo promedio puede oscilar entre 250 y 350 calorías, mientras que opciones más ligeras, como tamales vegetarianos o dulces, suelen ser menos calóricos, alrededor de 200-300 calorías cada uno. 

¿QUÉ TAMALES SON MAS RECOMENDABLES?

Para disfrutar con moderación y cuidar la salud:

  • Elige tamales con rellenos de vegetales o frijol, que suelen tener menos calorías comparados con versiones de carne o queso.  
  • Prefiere acompañamientos ligeros como café sin azúcar o agua en lugar de atole azucarado o refrescos, para reducir la carga energética total. 
MODERACIÓN ES LA CLAVE PARA CELEBRAR SIN EXCESOS

Disfrutar de tamales en el Día de la Candelaria es parte fundamental de la tradición, pero la moderación es importante. Las autoridades de salud hacen un llamado a no exceder el consumo de este platillo alto en calorías y a considerarlo parte de una comida equilibrada, para evitar malestares, aumento de peso o picos de glucosa en sangre. 

César Leyva
