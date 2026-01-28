  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
Viral

¿Google te escucha? Cómo desactivar el micrófono para anuncios personalizados

Aunque parezca mera coincidencia, este fenómeno realmente tiene una explicación tecnológica que genera cada vez más preocupación entre los usuarios

Ene. 28, 2026
¿Alguna vez hablaste con alguien sobre un tema específico un producto, un viaje, una dieta o incluso una mascota y minutos después comenzaste a ver anuncios relacionados en tu teléfono?

Aunque parezca mera coincidencia, este fenómeno realmente tiene una explicación tecnológica que genera cada vez más preocupación entre los usuarios: la escucha activa de los dispositivos inteligentes.

El asistente de voz de Google, Google Assistant, se ha convertido en una función omnipresente en teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV.

Si bien ofrece comodidad y rapidez, también plantea importantes interrogantes sobre la privacidad. Muchos usuarios desconocen que sus dispositivos pueden estar escuchando incluso cuando no interactúan de forma directa con el asistente.

¿CÓMO COMPROBAR SI TU DISPOSITIVO ESTÁ ESCUCHANDO?

Puedes revisar los indicadores de uso del micrófono (punto naranja en iPhone o Android), consultar los permisos de las aplicaciones y observar si, tras hablar de un tema poco común, aparecen anuncios relacionados en redes sociales o buscadores.

¿CÓMO FUNCIONA GOOGLE LISTENING?

Google Assistant está diseñado para activarse al detectar frases como “Hey Google” u “OK Google”. Al reconocer estas palabras, el dispositivo comienza a grabar audio y lo envía a los servidores de Google para su procesamiento.

Sin embargo, el sistema puede registrar falsas activaciones, captando fragmentos de conversaciones sin que el usuario haya dado una orden explícita.

Estas grabaciones se utilizan para mejorar el reconocimiento de voz, entrenar modelos de inteligencia artificial y ofrecer experiencias personalizadas.

En algunos casos, un pequeño subconjunto de audios puede ser revisado por personas humanas para mejorar la precisión del sistema. Aunque Google afirma que estos datos están anonimizados, el riesgo de exposición o uso indebido sigue siendo una preocupación legítima.

¿QUÉ DATOS RECOPILA GOOGLE?

Entre la información que puede recopilar se encuentran:

  • Comandos de voz y fragmentos de audio.
  • Datos de ubicación del dispositivo.
  • Información sobre el tipo de dispositivo utilizado.
  • Acceso a aplicaciones, contactos y servicios vinculados.

Estos datos no solo optimizan el funcionamiento del asistente, sino que también influyen en la publicidad personalizada, lo que explica por qué ciertos anuncios aparecen tras conversaciones cotidianas.

¿CÓMO DESACTIVAR LA ESCUCHA DE GOOGLE?

EN TELÉFONOS Y TABLETAS

  1. Desactiva la detección de “Hey Google” desde la opción Voice Match.
  2. Desactiva la Actividad de Voz y Audio en la configuración de tu cuenta de Google.
  3. Quita el permiso de micrófono a la aplicación de Google desde los ajustes del dispositivo.

EN COMPUTADORAS

  1. Desactiva el Asistente de Google desde la configuración de Chrome.
  2. Administra los permisos del micrófono desde la sección de privacidad del sistema.

EN SMART TV

  1. Desactiva el control por voz o el Asistente de Google.
  2. Deshabilita el micrófono si el televisor lo incluye.

MEDIDAS ADICIONALES DE PRIVACIDAD

  • Configura la eliminación automática de actividad, revisa periódicamente la sección “Mi actividad” y reduce la sensibilidad del reconocimiento de voz.
  • Google no escucha de manera intencional todo el tiempo, pero sí recopila más información de la que muchos usuarios imaginan.

Comprender cómo funciona esta tecnología y ajustar los permisos adecuados es clave para proteger tu privacidad y reducir los anuncios personalizados. Mantenerte informado es la mejor herramienta para conservar el control de tus datos.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


