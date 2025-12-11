Revelan teaser del nuevo juego de Tomb Raider

  • 24° C
Viral

La primera entrega será una reinterpretación moderna del clásico de 1996, bajo el título Legacy of Atlantis

Dic. 11, 2025
Amazon y el estudio Crystal Dynamics sorprendieron a los fans al anunciar oficialmente dos nuevos juegos de Tomb Raider, programados para 2026 y 2027. La primera entrega será una reinterpretación moderna del clásico de 1996, bajo el título Tomb Raider: Legacy of Atlantis, con la colaboración de Flying Wild Hog, conocidos por Shadow Warrior.

UNA NUEVA AVENTURA DE LARA CROFT

El segundo juego, Tomb Raider Catalyst, representa un giro audaz para la saga. En desarrollo desde 2022, llevará a Lara Croft a la región del norte de la India, tras un "cataclismo mítico" que ha liberado secretos antiguos y fuerzas misteriosas que los protegen.

CARRERA CONTRA CAZADORES RIVALES

En esta nueva historia, Lara deberá enfrentarse a cazadores de tesoros rivales que buscan explotar el poder de estos secretos. Los jugadores se sumergirán en un desafío por descubrir la verdad oculta en un paisaje fracturado, en una aventura que promete acción, exploración y una narrativa envolvente. Tomb Raider Catalyst llegará a Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC en 2027.

CELEBRANDO EL LEGADO DE LA FRANQUICIA

Tomb Raider: Legacy of Atlantis se lanzará en 2026, coincidiendo con el 30º aniversario de la saga. En esta aventura, Lara Croft buscará el legendario Scion, y los jugadores podrán disfrutar de la nueva voz de Lara, interpretada por Alix Wilton Regan, conocida por sus roles en Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 y Mass Effect 3. Ambos títulos apuntan a renovar la experiencia de los fans mientras celebran la historia de una de las franquicias más icónicas del mundo de los videojuegos.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


