Viral

Revelan primer tráiler de Street Fighter: la película durante The Game Awards

El tráiler ofreció un vistazo de otros personajes clásicos, aunque sin profundizar en la trama

Dic. 11, 2025
Durante la reciente edición de The Game Awards, los fans de los videojuegos fueron testigos de uno de los momentos más esperados de la noche: la presentación del primer tráiler de la nueva película de Street Fighter, una producción a cargo de Legendary Pictures.

JASON MOMOA SORPRENDE COMO BLANKA

El adelanto causó revuelo al mostrar a Jason Momoa en el papel de Blanka, con una transformación física y un maquillaje que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Los seguidores de la saga destacaron cómo la película logra combinar la esencia del icónico personaje con una interpretación cinematográfica impactante.

UNA VISIÓN MODERNA DEL UNIVERSO STREET FIGHTER

El tráiler ofreció un vistazo de otros personajes clásicos, aunque sin profundizar en la trama. La producción busca equilibrar la nostalgia de los juegos con una propuesta más contemporánea, mostrando combates estilizados y una estética que mezcla realismo con elementos visuales característicos de la franquicia.

ESTRENO Y EXPECTATIVAS

Legendary Pictures anunció que la película se estrenará el próximo año y aseguró que los fans podrán esperar más avances en los próximos meses. Este proyecto se perfila como una de las adaptaciones más ambiciosas de la saga, atrayendo tanto a los seguidores del cine de acción como a los amantes de los videojuegos.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


