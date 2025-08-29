¿Realmente funciona el vinagre de manzana para tratar las canas? Aquí te lo contamos

Aunque las canas se consideran signos de edad, existen factores que pueden detonar su aparición cuando llegues a la edad adulta, lo que podría provocar incomodidad en quienes viven esta condición.

El cabello canoso aparece cuando los melanocitos (células responsables de la melanina que da color al pelo) disminuyen o dejan de funcionar.

Para disimularlas, desde hace siglos se recurría a ciertas plantas, como la henna, pero desde que la industria cosmética produjo sus primeros tintes, estos se volvieron más populares, por su fácil aplicación.

Sin embargo, desde hace tiempo, lo vuelto a lo natural está de moda, por lo que te compartimos un remedio natural que puede atenúa la presencia de canas, así como a prevenir o retrasar su aparición.

Además de ello, este producto, que muchas gentes tienen en su casa, brinda más beneficios para la salud capilar.

VINAGRE DE MANZANA, EL ALIADO NATURAL CONTRA LAS CANAS

Aunque suele usarse en la cocina, el vinagre de manzana tiene un buen efecto sobre las canas, y para que se te haga más sencillo, te decimos cómo debes usarlo para obtener grandes resultados y excelentes beneficios.

Pero antes, te contamos que la acidez del vinagre de manzana ayuda, además de tratar el cabello canoso, a equilibrar el pH del cuero cabelludo, ya que se dice que puede limpiar residuos de productos, aporta brillo y ayudar a cerrar la cutícula del cabello, para que las canas no luzcan tan opacas y se sientan suaves.

Por ello, a continuación te damos los beneficios de usar el vinagre de manzana para tratar el cabello emblanquecido y cómo usarlo

Beneficios del vinagre de manzana en las canas:

Elimina residuos que opacan el cabello.

Aporta brillo y mejora la textura.

Ayuda a equilibrar el pH del cuero cabelludo.

Reduce el tono amarillento o apagado de las canas.

Así debes aplicar el vinagre de manzana contra las canas:

Diluir 1 parte de vinagre en 2-3 partes de agua.

Lavar el cabello con shampoo suave.

Aplicar la mezcla sobre el cabello húmedo.

Masajear suavemente el cuero cabelludo.

Dejar actuar de 3 a 5 minutos.

Enjuagar con agua tibia y secar como de costumbre.

Finalmente, puede usarse 1-2 veces por semana. Si causa irritación, suspende su uso y realiza una prueba previa en la piel. Este remedio no detiene ni revierte el encanecimiento, pero puede mejorar visiblemente la apariencia del cabello.