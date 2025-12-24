  • 24° C
Viral

¿Qué significa encender una vela blanca en Navidad? La tradición que no falta en México

Su luz, encendida durante la cena de Nochebuena o el 25 de diciembre, se convierte en un recordatorio del significado profundo de estas fechas

Dic. 24, 2025
La Navidad no solo se vive entre luces, regalos y reuniones familiares; también está marcada por símbolos cargados de significado espiritual. Uno de los más arraigados en los hogares mexicanos es el encendido de la vela blanca, una tradición que se repite cada Nochebuena y el día de Navidad como un acto de fe, esperanza y reflexión. Más allá de lo religioso, este gesto representa un momento de unión familiar y de renovación interior que se ha transmitido de generación en generación.

En la Corona de Adviento, la vela blanca ocupa un lugar especial, pues simboliza la llegada de Cristo y la culminación del tiempo de espera previo al nacimiento de Jesús. Su luz, encendida durante la cena de Nochebuena o el 25 de diciembre, se convierte en un recordatorio del significado profundo de estas fechas.

¿QUÉ SIGNIFICA ENCENDER UNA VELA BLANCA EN NAVIDAD?

LA LUZ DE CRISTO

La vela blanca representa la llegada de Jesucristo al mundo como luz que guía y da sentido a la vida de las personas. Al encenderla, las familias recuerdan el nacimiento del Niño Jesús y el mensaje de amor, fe y esperanza que trae consigo la Navidad.

PUREZA Y PAZ ESPIRITUAL

El color blanco es un símbolo universal de pureza, paz interior y espiritualidad. En muchas casas, encender esta vela es visto como un acto de limpieza espiritual, con el que se busca purificar el hogar y atraer un ambiente de serenidad y armonía.

UNIDAD FAMILIAR

En México, es común que la vela blanca se coloque en el centro de la Corona de Adviento y se encienda mientras la familia realiza una oración. Este momento suele ir acompañado del deseo de que el “Niño Jesús nazca en el corazón de cada uno”, reforzando los lazos familiares y el sentido de comunidad.

ESPERANZA Y RENOVACIÓN

La llama de la vela también simboliza la esperanza y el amor que caracterizan a la Navidad. Es una invitación a la reflexión personal, al perdón y a la renovación espiritual, valores que cobran especial relevancia al cierre del año.

Encender una vela blanca en Navidad es mucho más que una costumbre decorativa. Se trata de una tradición profundamente arraigada en la fe y la cultura mexicana, que busca llevar luz, paz y pureza tanto al hogar como al corazón de quienes celebran estas fechas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

